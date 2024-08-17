孫安佐宣戰「台中拳王」！　要爸媽放心：你兒子很耐打

記者邱晟軒／綜合報導

星二代孫安佐15日受邀錄製《拳願之星選拔賽》擔任飛行導師時，與另一名導師「台中拳王」燒打雞爆發激烈衝突。事件發生時，孫安佐先掐住對方脖子，韓森則以一記巴掌回擊。經過兩天的沉澱，孫安佐今（17）日終於首次公開回應，正式宣戰燒打雞「擂台上解決比較快」。

孫安佐15日遭爆8月3日受邀前往擔任格鬥賽評審時，與另一名評審「台中拳王」燒打雞從口角爭執演變成暴力衝突，孫安佐先出手掐住韓森脖子，韓森瞬間暴怒回擊一拳，讓錄影一度中斷，影片曝光後引爆輿論熱議。

孫安佐今天透過 Instagram 發佈影片，首次正面回應毆打衝突。他在影片中顯得相當淡定，對於事件的發展坦言：「沒什麼大事」，並向父母孫鵬與狄鶯報平安，「沒事啊，爸媽，你兒子很耐打得，我沒問題。」

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對於燒打雞在媒體上的嗆聲「如果你連我都打不過，別老說要去烏克蘭、要拯救誰，先救救你自己吧！」孫安佐不以為然，先是對著鏡頭猛瞪，隨即強調：擂台上解決比較快。

▲孫安佐宣戰燒打雞。（圖／翻攝自IG） 。（圖／翻攝IG）

孫安佐進一步質疑《拳願之星選拔賽》主辦方，「我覺得這個事情是主辦方的問題，節目還沒上，畫面就被外流上媒體，讓他們處理一下吧，不關我的事。」

他還解釋，作為導師，他有責任教育選手，「今天《拳願》說這是地下拳賽，結果搞得這麼溫溫水水，這樣子像話嗎？我自認導師責任已經盡到了。」此外，他的經紀人也表示，關於作秀和畫面外流等問題，應該由《拳願》節目組來負責。

最後，孫安佐在影片中秀出自己毫無傷勢的臉，強調「我有看起來這麼弱嗎？」他認為誰先動手並不重要，重點是擂台上的實力。「男人之間不打架，只在擂台上交朋友。」他同時向《拳願》喊話，希望儘快安排與韓森的比賽，了結這段恩怨。