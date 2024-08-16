獨／嗆孫安佐「打一場，你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

星二代孫安佐15日受邀《拳願之星選拔賽》擔任飛行導師時，因頻頻羞辱選手，另名導師「燒打雞」韓森看不下去，雙方當場爆發衝突，孫率先動手掐頸，未料當場遭到燒打雞一個巴掌反擊，兩人劍拔弩張，錄影一度中斷，影片曝光後引爆輿論熱議。今(16日)燒打雞接受採訪，被問及10月12日是否會希望跟孫安佐打格鬥賽時，表示對手是誰都不排斥，還當場嗆孫「如果你連我都打不過，別老說要去烏克蘭、要拯救誰，先救救你自己吧！」

在孫安佐與燒打雞爆發肢體衝突後，《ETtoday新聞雲》15日就掌握獨家消息，孫已經答應10月12日拳願明星格鬥賽，對決人選就是與其起衝突的拳王「燒打雞」韓森，引發外界質疑兩人是否是為了格鬥賽才安排起衝突、炒熱話題。

▲「燒打雞」今受訪時開嗆孫安佐。（圖／記者邱中岳攝）

今(16日)燒打雞北上台北，《ETtoday新聞雲》記者採訪時，提問10月12日是否會希望跟孫安佐打格鬥賽？燒打雞表示，本身就有計畫要參加《拳願》第21屆比賽，「對手是誰，我也不排斥阿，既然現在有那麼多網友期待看到這場，我想跟安佐說，如果你連我都打不過的話，別老是說什麼，要去烏克蘭打仗、要去拯救誰，你先救救你自己、救救你父母吧，如果覺得你是男子漢，先打過我再說，許多網友就想看我跟你打一場，你敢嗎？」

燒打雞表示，「如果再讓我選一次，我會希望用合法的方式，跟你(孫安佐)在擂台上決一死戰，不要浪費任何社會資源，你孫安佐如果覺得自己有資格擔任評審，那請你不要用開玩笑的方式來評分，我提議透過實際比賽，驗證一切，符合大眾期待、又合乎法規，但前提是，你要敢啦！」

▼孫安佐15日在拳願選拔賽擔任導師時，與燒打雞爆發衝突。（圖／讀者提供）