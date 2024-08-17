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emoji超夯他愣「不是老人才用內建？」　網曝1關鍵：很難不用

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人傳訊息時喜歡用「emoji」，就有網友好奇，為什麼emoji這麼流行？認為emoji是手機內建的表情符號，感覺是有年紀的人才會用，「現在年輕人還有各種行銷文案都超級愛用，到底為啥？」貼文引發討論，「看人吧」、「我認識的都覺得表情符號很老」、「櫻花妹很愛用」、「用得好很有趣。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「為啥現在連年輕人都那麼愛用emoji？」好奇為什麼emoji那麼流行？「手機內建的表情符號按出來，這不是老人才會做的事嗎？」可現在不僅年輕人會用，各種行銷文案也很常見各種emoji，不禁納悶到底為何要一直用圖案輔助。最後他甚至還問，「難道說阿肥的XD，比起emoji更有年代感嗎？」

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貼文引發討論，「沒吧？我認識的都覺得表情符號很老」、「不就以前的顏文字變來的」、「emoji 很省空間」、「覺得emoji很醜所以不想用 =.=」。

其中有人則表示，「為用而用與情境無關的，看到就火」、「從十年前就流行了啊！更久以前的嗆聲娃娃其實也超好用QQ，後來文案加這些符號其實能豐富排版，不管是箭頭還是大聲公。然後常見的通訊軟體也有表情符號可以用，甚至臉書的按讚也演變成有表情，所以一直都在，很難不用XD。」

另外，曾有網友發起閒聊，「用emoji或XD哪個比較老？」他跟朋友聊天時，在某句後面加了一個emoji，結果被對方笑「你老了XD」。他就回嘴「現在後面會加XD的才是老人家」。原PO就忍不住問其他人，覺得emoji跟XD，哪個用法比較老？

貼文掀起熱議，「XD，現在對剛出社會的小朋友都不敢用」、「看臉決定老不老XD」、「就出現的時間順序來說，當然是XD」、「我沒辦法否認我老XD」。也有人直呼，「還是覺得XD最傳神，但會看對象用，沒有XD我不會聊天啊啊！」「戒不掉XD」。還有人好奇，「如果用emoji叫老，那麼該用什麼才叫年輕？」就有網友回覆，「年輕人都說好好笑。」

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