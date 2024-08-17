連續兩天狂搖　他曝「地震6冷知識」！LINE已讀功能源自日本311

▲日本311大地震共造成1.59萬人死亡。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮、宜蘭縣外海連續兩天發生有感地震，幾乎各縣市都有收到國家警報，有網友分享地震的6個冷知識，包括LINE的已讀功能，是因為日本311大地震而開發應用，芮氏規模與地震強度不一樣等等，貼文掀起熱論，不少網友驚呼長知識。

有網友在Dcard發文，「那些你『可以不知道』的地震冷知識」，第一點是，月球也會發生所謂的「月震」，但與地震不同，月震可能持續5至6個小時，且發生在月球內部深處。第二點是地震有上限，目前地球上尚不存在可以引發10級地震的斷層。

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第三點是LINE的已讀功能，來源於日本311大地震，為方便在發生災害時，或無法立刻回覆訊息的狀況下，能夠確認對方的安全。第四點是，芮氏規模與地震強度不一樣，芮氏規模是一種表示地震規模大小的標度，為地震儀所記錄之震波最大振幅，並非以級數計算；地震強度是依照災害程度區分，以級為單位。

▲已讀功能來源於日本311大地震。（圖／達志影像／示意圖）



第五點是地震會慢動作，地震是慢慢發生的，甚至可以持續幾個月，被稱為慢滑地震或無聲地震，發生在構造板塊以非常緩慢的速度相互滑動時，並不會產生明顯的震動，因此難以被人類感知。第六點是地震能將水變成金子，因為地震會增加岩石間的壓力，導致水被擠出並迅速蒸發，水中的礦物質就會沉積在岩石裂縫中，形成微小的金粒，但這些金子通常分散在很大的範圍內，很難被開採出來。

貼文曝光，掀起網友熱論，「原來已讀功能是這樣來的」、「原來已讀的初衷那麼溫暖，以後應該可以不那麼討厭已讀了」、「這樣花蓮有金子嗎」。另外也有專業網友留言，「第五點的部分應該是不行的，目前尚無任何有力證據表明慢地震跟長微震能減少大型地震的風險，要是真的能減少不會在這邊給你冷知識啦」、「月震的主因跟地震差很多」、「台灣的地震分級只到7級，何來10級地震？還是再說強度？」