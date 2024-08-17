歐盟衛生機構調升「M痘風險警戒」　籲這類人打疫苗

▲M痘疫情擴散至非洲以外的地方，本周瑞典、巴基斯坦相繼出現確診病例。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

M痘疫情拉警報，瑞典、巴基斯坦本周均出現確診病例，世界衛生組織（WHO）警告，歐洲大陸未來數日可能出現更多境外移入個案。歐洲疾病預防管制中心（ECDC）16日提高M痘風險級別，呼籲會員國應該做好應對準備，並表示民眾若要前往近期受M痘疫情影響的非洲國家，建議接種M痘疫苗。

BBC、路透、法廣等報導，M痘疫情至今已影響非洲至少16個國家，且本周瑞典、巴基斯坦相繼出現確診病例。歐洲疾病預防管制中心表示，從歐洲前往受影響地區以及與感染社區有密切接觸者，染疫可能性很高，M痘疫情對人口整體風險從「非常低」上升至「低」，歐盟境內出現零星病例的風險評估從「低」調升至「中等」。

歐洲疾病預防管制中心主任倫迪－華格納（Pamela Rendi-Wagner）指出，「我們必須為更多第一分支（Clade I）M痘病毒境外移入個案做好準備」。不過該機構也說，只要及早發現境外移入個案並採取管控應對措施，疫情在歐洲蔓延可能性仍低。

感染M痘會出現膿疱等皮膚病變並引發類似流感的症狀，症狀大多輕微，但在少數情況下可能致命。自今年初以來，剛果民主共和國的M痘疫情已奪走548條人命，境內現階段出現2種M痘病毒株，一是第一分支地方性病毒株，另一種是新的Ib分支（Clade Ib）變異株，Ib分支似乎更容易透過密切接觸傳播，包括性行為。

不過針對M痘疫情，世衛並不建議採取任何旅行限制。中國海關總署16日透過聲明表示，將在未來6個月這段期間，針對入境人員和貨物進行病毒監測。法國衛生系統如今也進入最高警戒狀態。