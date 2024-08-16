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中國發布防止M痘疫情傳入公告

▲▼非洲M痘（mpox）疫情。（圖／路透）

▲非洲M痘（mpox）疫情。（圖／路透）

文／中央社台北16日電

在世界衛生組織宣布M痘疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」後，中國海關總署15日發布防止疫情傳入的公告，來自M痘疫情發生國家的人員若有相關症狀將採取醫學措施並採樣檢測。

世界衛生組織（WHO）14日宣布，在非洲升溫的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情現在已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。此為世衛發出的最高級別警示。

中國微信公眾號「海關發布」指出，根據非洲疾病預防控制中心9日數據，今年以來，非洲有13個國家報告了1萬7541例M痘病例，死亡517例，其中僅剛果民主共和國（民主剛果）就報告了1萬6789例M痘病例，死亡511例。

這份公告說，來自M痘疫情發生國家（地區）的人員，如接觸過M痘病例或出現發熱、頭痛、背痛、肌痛、淋巴結腫大、皮疹和黏膜疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關人員將按規定程序採取醫學措施並展開採樣檢測。

此外，來自M痘疫情發生國家（地區）且被汙染或有被汙染可能的交通運輸工具、貨櫃、貨物、物品，應按規定程序實施衛生處理。

這份公告內容自發布之日起生效，有效期6個月，執行對象為這段期間WHO公布新增發生M痘疫情的國家和地區。

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