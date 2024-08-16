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M痘擴散中！巴基斯坦出現確診　自阿拉伯聯合大公國入境

▲▼ 剛果民主共和國35歲女子的兒子Christevie Lukeka感染M痘後康復，身上留下皮疹疤痕。（圖／路透）

▲剛果民主共和國35歲女子的兒子感染M痘後康復，身上留下皮疹疤痕。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）宣布新型M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」，確診個案已擴散至非洲以外，繼瑞典出現較危險M痘病毒株的案例之後，巴基斯坦開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）衛生部門16日宣布，當地出現3起M痘病例，病患正接受隔離。

路透報導，這3人來自阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates），巴基斯坦衛生部門透露，他們是在抵達巴基斯坦時被檢測出病毒感染。現階段尚不清楚3人感染的是哪一種變異株。

開伯爾-普什圖省衛生服務機構秘書長（Salim Khan）透露，其中2名患者已確診M痘，第3名患者的採檢樣本正送往於首都伊斯蘭馬巴德國家衛生研究院（National Health Institute）進行化驗，3人均已被隔離。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日宣布M痘疫情構成「國際公衛緊急事件」，隔日瑞典就出現一名感染新型M痘的確診個案，成為非洲以外的首例。瑞典表示，這起案例的患者是在非洲境內被感染，正依循相關單位的建議接受照料。

新型M痘病毒死亡率可達10%，且更容易傳播。過去M痘引起的病變主要出現在胸部和手腳，而新型病毒引起的症狀較輕，病變則出現在生殖器，卻因此更難被發現，代表感染者可能在不知情狀況下傳染給他人。

▼世界衛生組織（WHO）宣布新型M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」。（圖／路透）

▲▼非洲M痘（mpox）疫情。（圖／路透）

►非洲多國爆發！M痘掀「公衛緊急事件」　症狀、如何防範一次看
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