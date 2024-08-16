美15歲少女參觀法院睡著　法官氣到把她上銬！威脅「把妳丟監獄」

▲底特律第36地區法官威脅要把打瞌睡的少女送入牢裡。（翻攝紐約郵報@CTRM 234 36th District Court YouTube）

圖文／鏡週刊

美國1名未成年少女日前前往底特律1間法院參訪，過程中卻不慎睡著，被法官叫醒後還頂嘴；法官怒火被點然後，竟直接下令她穿上囚服、銬上手銬，嗆說自己不是好惹的，威脅要把她丟進「少年拘留所」。事發過程全被記錄下來，法官下場也曝光。

綜合外媒報導，當時15歲少女與其他青少年來到底特律第36地區的法院進行教育參訪，期間該名少女不慎打瞌睡，正好被該法院的法官金（Kenneth King）發現。

法官發現後，馬上大聲斥責少女「妳若是在我的法庭再睡著一次，我就把妳叫到後面，懂嗎？」「在我的法庭上妳將會學到一件事，我不是玩具，我不是好惹的」

不過少女似乎還頂嘴，這讓法官更為生氣，拿出囚服及手銬，下令人員給少女穿戴上，威脅要把她送到「危險」的少年拘留所中。

後來法官現場進行「投票」，來決定是否將她關入拘留所，所幸大家不同意，所以少女被釋放。整個經過被畫面記錄下，該法院也將對這位法官進行教育訓練，也將無法進行備審。

該名法官事後辯稱他是在替少女上課，認為自己不算太過嚴格。他表示不滿的不是打瞌睡這件事，而是少女的態度，因為律師在庭上有時也會睡著。



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