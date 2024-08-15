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英國披薩店小販癌症病逝　威廉凱特致信哀悼有洋蔥

威廉王子（左）和凱特王妃（右）去年4月曾到Little Dragon Pizza Van餐車買披薩。（翻攝Little Dragon Pizza Van 臉書）

▲威廉王子（左）和凱特王妃（右）去年4月曾到Little Dragon Pizza Van餐車買披薩。（翻攝Little Dragon Pizza Van 臉書）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）今年因罹患癌症，鮮少出席公開場合，去年她和丈夫威廉王子（Prince William）與披薩店小販彼得莫里斯（Peter Morris）有過一面之緣，莫里斯今年5月因癌症病逝，威廉夫婦得知後，致信給莫里斯的遺孀，表達哀悼。

莫里斯2016年在威爾斯郊外開餐車賣披薩，店名為「Little Dragon Pizza Van」，深受當地居民喜愛。2023年4月，威廉王子和凱特王妃出訪威爾斯時，曾花127.5英鎊（約新台幣5,292元）向莫里斯買了12個披薩，分送給中央燈塔山救援隊（Central Beacons Mountain Rescue Team）。當時莫里斯受訪表示，威廉夫婦真的很好，他從未想過有一天能為未來的國王服務。

披薩店小販癌症病逝　凱特王妃致信哀悼有洋蔥

▲莫里斯（左圖）5月病逝，威廉夫婦寫信哀悼（右圖）。（翻攝littledragonpizza IG、Kensington Palace）

不過，莫里斯身體不好，曾罹患食道癌的他，2023年被發現癌症轉移到腎臟和肝臟，今年5月病逝，享年47歲，披薩餐車在IG發布他的訃告。威廉夫婦得知後，寫信給莫里斯的遺孀翠西（Tracey），這封信後來在莫里斯的葬禮上被朗讀。

威廉在信中寫道：「凱特與我，對您丈夫彼得的離世深感痛心，我們無法想像他在您生命中留下了多麼巨大的空白。我的心與您，以及您的家人同在。」他和凱特都非常高興曾經和莫里斯買過披薩，「我們知道，彼得是社區中非常重要的一員，從大家對他離世的反應就可見這一點，希望您能從他對許多人的影響中獲得些許安慰。」最後威廉落款：「致上最深切的哀悼，威廉。」

披薩店小販癌症病逝　凱特王妃致信哀悼有洋蔥

▲威廉王子和凱特王妃去年4月曾向莫里森買披薩。（翻攝 The British Prince II X@freedom_007__）

披薩店小販癌症病逝　凱特王妃致信哀悼有洋蔥

▲威廉王子和凱特王妃去年4月曾向莫里森買披薩。（翻攝Little Dragon Pizza Van 臉書）

根據《太陽報》報導，莫里斯的遺孀翠西表示，收到威廉夫婦的信件，對他們而言是巨大的驚喜和安慰，她甚至不知道，他們如何得知莫里斯的死訊，可能因為凱特王妃也在抗癌。莫里斯的家人將會把這封信裱框起來，留給5歲和8歲的女兒作為紀念。


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