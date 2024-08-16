安比颱風進逼！日本發布「避難通知」　至少1000戶停電

▲颱風「安比」逐漸靠近，日本東京都八丈島出現大浪。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

今年第7號颱風「安比」（Ampil）逐漸靠近日本，東京羽田機場及成田機場已經取消超過750個航班，數千人被下令撤離，還有至少1000戶家庭斷電。

根據日本氣象廳與聯合颱風警報中心（JTWC）預測，「安比」目前位於神奈川縣橫須賀市東南方121海里（約224公里），風速已達時速212公里，正以時速18公里的速度往北移動。

CNN指出，安比在過去2天迅速增強，一部分是因為經過了非常溫暖的水域，意味著空氣裡含有更多水分，有利於颱風。接下來12小時，它還可能進一步增強，經過日本時達到最大強度。

▲神奈川縣一位民眾在雨中騎車。（圖／路透）



NHK報導，16日晚間，濱海的千葉縣夷隅市對近1.7萬戶家庭發布疏散通知，尤其呼籲長輩及殘疾人士撤離。橫濱市也發布類似通知，警告所有居民準備撤離。另據東京電力（TEPCO）說法，隨著沿海地區風雨加劇，16日上午超過1000戶家庭斷電。

在夏季的旅遊旺季，日本兩大主要航空公司日本航空與全日空，在成田機場與取田機場取消大量航班。新幹線也有6條路線受到影響，特定車站之間暫停服務，並且警告將會出現嚴重延誤，包括連結東京至名古屋的東海道新幹線。

▲因為颱風的關係，東海道新幹線也受影響。（圖／路透）



氣象官員警告，日本北部與東部一些地區可能發生強風、巨浪、暴雨、洪水、土石流與溪水暴漲，呼籲民眾謹慎行事並且做好準備。

根據JTWC和日本氣象廳，隨著「安比」轉向東北方、遠離日本，颱風中心預期保持離岸。如果它一直待在近海，只掃過海岸，可能只對日本產生輕微影響，包括東京在內的一些地區，出現降雨和強風。但如果它改變方向，颱風中心更靠近海岸、甚至登陸，將產生強烈得多的影響。颱風預期在當地時間17日上午減弱，周末移動至較寒冷的水域，最終逐漸消散。

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