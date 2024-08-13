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M痘單月連爆15起創新高！8月疫情恐再升　世衛將討論非洲病毒突變

▲▼疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情周報，副署長羅一鈞示警M痘。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

M痘疫情再起！疾病管制署今（13）日公布上周新增5例M痘（Mpox）本土確定病例，值得注意的是，7月累積新增15例本土個案創下10個月來新高，8月未過半即已新增9例，加上暑期大型人潮聚集及社交活動眾多，疫情恐繼續攀升。此外，非洲地區M痘疫情擴散且病毒突變，世界衛生組織將於明日將開會評估是否構成國際關注公共衛生緊急事件。

疾管署指出，上周新增5例本土M痘皆為本國籍青壯年男性，居住縣市為北部及南部，發病日介於7月29日至8月4日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，其中4例未曾接種過M痘疫苗。

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疾管署副署長羅一鈞表示，今年累計40例M痘，分別是本土37例、境外3例，而8月未過半即已新增9例本土個案，相較7月新增15例、6月新增6例，疫情持續升溫，另因夏季大型人潮聚集及社交活動眾多，為M痘流行高峰期，呼籲高風險民眾接種疫苗及自身防護。

疾管署統計，M痘疫苗累計約8.1萬人接種，其中2.8萬人僅接種一劑未完整接種2劑，佔34%，請儘速完成接種。疫苗庫存尚有約8萬人份。

依據WHO及各國監測資料，今年全球疫情緩升，但非洲區自5月起疫情明顯上升，且原僅流行於剛果民主共和國（DRC）東部的Ib亞型病毒，近期陸續擴散至鄰近國家，鑑於Ib亞型病毒相較全球流行之IIb亞型，傳播力強且致死率較高，WHO明日將開會評估M痘是否再次成為國際關注公共衛生緊急事件。

羅一鈞表示，目前剛果民主共和國的M痘旅遊疫情建議為第一級：注意(提醒遵守當地的一般預防措施)，疾管署將視世衛開會決定調整相關國家的旅遊疫情建議。此外，鄰近國家/地區部分，中國、越南、泰國疫情持續，澳洲自5月起出現明顯疫情，截至7月累計報告192例，且病例數仍持續上升，須密切監測發展趨勢。

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