桃機今年上看4400萬人次有望弭平虧損　拋「廢一航蓋四航」構想

▲疫後觀光復甦，桃園機場預估，今年底可達到4400萬人次。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後觀光復甦，桃園機場今年底可達4400萬人次，桃園機場公司預估，今年可望弭平疫情間累積的虧損，而第三航廈預計2027年完工，旅運量目標達到8200萬人次，將把一航廈整修退場及興建四航廈的計畫納入思考檢討。

桃機第一、第二航廈年客容量為3700萬人次，桃機公司指出，今年截至7月已達到2600萬人次，預估今年底可達4400萬人次，恢復到疫情前2019年的9成，未來第三航廈完工後，三航廈年客容量就能負荷4500萬人次，高於一、二航加總的年客容量。

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桃機公司董事長楊偉甫今（14日）表示，三航廈興建遭遇最大困難就是疫情，導致缺工缺料，工程施作難度增加，且許多工程人員已經離職，雖然以專案方式引進外籍移工，但桃機要在維持營運又要趕工情況下，壓力非常大。

▲桃園機場公司董事長楊偉甫談三航廈工程進度及公司收益。（圖／記者蔡亞樺攝）

楊偉甫說，三航廈的北登機廊廳預計明年第1季試營運，年中可正式啟用，將增加800萬人次設計容量，華航、星宇優先進駐，預計服務580萬人次；主體航廈預計2027年完工，再增加500萬人次設計容量，屆時桃機旅運人次及公司收益可望翻倍成長。

楊偉甫提到，疫情期間邊境管制，桃機最差一年僅91萬人次出入境，截至去年仍有54億元虧損，今年隨著旅客回流，可望全數彌平虧損，但未來還要蓋第3跑道、焚化爐及綠能建設等3000多億元投資，會持續滾動式檢討所有的相關基礎建設與營運條件。

桃機公司表示，桃機目前有2條跑道，第三跑道還在等民航局徵收土地，徵收完畢交給桃機，才能蓋第3條跑道，這也是三航完工之後的大工程，等到第三跑道完成後，將檢討一航廈退場問題，到底要改建或存廢。

桃機公司說，三航廈啟用後，以年客容量8200萬人次為目標，達標後，也要思考興建衛星廊廳（未提供報到手續服務，僅停機坪跟上下機的功能），或蓋四航廈，但一航退場跟蓋四航都還是很長遠的事情，可能要等2050年再檢討。