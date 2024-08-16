快訊／控理科太太擅用病史隱私打家事官司　前夫現身北院出庭

記者黃哲民／台北報導

「理科太太」陳映彤被控擅自用吳姓前夫John的病史等隱私資料打家事官司，涉犯《個人資料保護法》，陳女先前出庭不認罪，批吳男「演戲裝可憐」等語，今（16日）下午吳男再度到台北地院出庭。

▲理科太太前夫John下午現身北院出庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

陳映彤另告吳男涉犯偽造有價證券等罪嫌，指稱離婚後，吳男不理會她多次警告，仍盜用她名義開立電子支票，支付吳男在美國的房屋水電、稅金保險等費用，共約台幣114萬多元，檢方偵辦中。陳女批吳男「演戲裝可憐、裝好人」，吳男回應，已把有疑問的錢，都退回陳女帳戶。

現年37歲的陳映彤是2018年竄起的知識型網紅，擁有美國生物醫學工程碩士學位，開設Youtube頻道「理科太太」以簡單易懂方式介紹科普知識，短短8個月就創下100萬人訂閱的成績，她在影片中冷靜說話「面癱」模樣，加上每部影片開場白「嗨！大家今天過得好嗎？」是她令人印象深刻的招牌。

台裔美籍吳男是具有博士學歷的藥劑師，和陳女離婚前，不時出現在「理科太太」影片中、被稱為「理科先生」，2人恩愛融洽形象在2021年12月破滅、雙方向台北地院訴請離婚，經法官調解結束5年婚姻。

陳女和吳男因夫妻剩餘財產分配等問題有歧見，持續在北院打家事官司與調解。旅居美國的吳男發現陳女2022年8月向家事案法官主張他因病無法照顧家人，所提證據赫然是1張寫有他病史和用藥資料隱私的紙條。經查，這是台灣1位諮商心理師託陳女轉交吳男，以便吳男在台灣尋找相關醫師。

吳男告陳女未經他同意、擅自使用他的個資並在訴訟中對他做不利主張。檢方傳訊寫這張紙條的諮商心理師，確認從未同意陳女將吳男這些隱私資料用於打官司。

檢方認為陳女本案舉動，不符合《個資法》例外可使用他人個資的法定事由，起訴她涉犯違法利用他人特種個人資料罪嫌。

陳映彤強調「我沒有要認罪」，聲明從未違法蒐集吳男病歷資料。前次出庭時，陳女指稱本案紙條內容，是她向諮商師說明吳男當時身心狀況、由諮商師書寫，但早在2019年4月間，吳男就拍影片上傳Youtube公布過這些內容。

陳女承認用這張紙條內容主張吳男不適任監護人，她「經過律師的指導」，送交家事案法官當成證據協助判斷，也沒拿給什麼奇怪的人看，應符合《個資法》但書不罰規定。