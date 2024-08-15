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大陸 大陸焦點 特派現場

日相熱門人選石破茂訪台　陸使館：必為此付出沉重代價

▲▼石破茂。（圖／路透）

▲破茂近日率團訪台。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

被視為日本下任首相熱門人選的自民黨前幹事長石破茂近日率團訪台，並會見總統賴清德及副總統蕭美琴。中國駐日本大使館14日晚發出聲明怒斥，如果日方一些人心存染指台海的幻想，妄圖阻撓中國統一，必須為此付出沉重代價。

中國駐日本大使館14日晚間發布新聞稿，標題並以「日本政客竄訪」的字眼作上述表示。

中國駐日使館稱，「日方有關政客言行公然違背中日四個政治文件精神及日方在台灣問題上所作承諾，粗暴干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。」

中國駐日使館說，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，任何外部勢力無權干涉。如果日方一些人心存染指台海的幻想，妄圖阻撓中國統一，必須為此付出沉重代價。」

日本首相、執政黨自由民主黨總裁岸田文雄宣布不參選自民黨總裁選舉。自民黨目前尚未有人正式宣布參選總裁選舉，但日媒已點名包括數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充與前幹事長石破茂等多位可能人選。

由石破茂及前日本外務大臣前原誠司領軍、成員涵蓋日本跨黨派國會議員的「思考日本安全保障議員之會」代表團，12至14日訪問台灣，期間先後晉見賴總統、蕭副總統，並拜會前總統蔡英文、國安會秘書長吳釗燮等人。

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