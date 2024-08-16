行政院承認北部缺電　張善政諷：換總統就缺200億度

▲行政院發言人陳世凱昨天在院會後坦承去年北部電力不足短缺200億度；桃園市長張善政今天受訪時表示，過去8年錯誤能源政策，今天終於露出真相。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對行政院發言人陳世凱昨（15）日在行政院會後記者會上坦承，去年北部電力不足短缺200億度；桃園市長張善政今（16）日表示，過去8年錯誤能源政策，今天終於露出真相，去年北部缺電200億度，卻一直在說不缺電，怎麼突然之間，換了個總統就缺200億度，顯然是過去8年的政策就非常有問題。

桃園市長張善政今天上午出席「桃園市龜山樂活運動館新建工程」開工動土典禮，會後媒體詢問「行政院發言人陳世凱昨天坦言，北部去年缺電近200億度」時指出，過去8年錯誤的能源政策，今天終於露出真相。去年北部缺電達200億度，卻一直在說不缺電，怎麼突然間換了一個總統就缺200億度，顯然是過去8年的政策就非常有問題。

張善政直言，政府有責任讓所有的民眾、產業，不管到哪裡去，只要他們認為是最好的發展地點，就應該有充分的電源可以供應。

此外，媒體追問，行政院發言人陳世凱說「中電北送」希望不要的是盧秀燕市長，覺得是中央甩鍋給地方？

張善政強調，政府過去編了幾千億預算在做電網的建設，請問這個錢花到哪裡去了，這才是重點。