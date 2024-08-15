剛認識就騙回家硬上！猴急男強吻男友人嘴舌乳頭　下場慘曝

▲桃園市張姓男子去年邀請初識男子至其中壢住處，卻違反男子意願對其親吻嘴巴、乳頭等身體部位，還對其口交得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年某月認識年輕男子，邀對方至中壢區住處，卻違反其意願徒手壓住男子手腕，強吻嘴巴、舌頭、乳頭，還對其口交，對其強制性交得逞。桃園地院審理時，張男坦承犯行，法官審酌被告雖坦承犯行，但未與告訴人達成和解，並求得告訴人原諒，審結依強制性交罪，處有期徒刑3年8月，仍可上訴。

檢警調查，張姓男子於去年某月與年輕男子認識，某日下午邀約其到中壢住處，卻趁2人獨處時，違反男子之意願，徒手壓住其手腕，趁機親吻其嘴巴、舌頭、乳頭等身體部位，趁其慌張之際對其口交得逞，男子事後不甘受辱報警提告，桃園地檢署檢察官調查後依強制性交罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告張男坦承犯行不諱，證人即告訴人與證人提供相關對話紀錄、手繪現場圖等佐證，法官確認後與被告自排事實相符，足堪採信；法官審酌，被告為逞一己私慾，不顧告訴人已明確表達拒絕之意，仍強行對其強制性交之犯行，恣意侵害其身體及性自主決定權，對告訴人造成永難抹滅之身心創傷，被告雖坦承犯行，然迄今未與告訴人達成和解，亦未能求得其原諒，法官審結依強制性交罪，判處有期徒刑3年8月，本案仍可上訴。