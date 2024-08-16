陳佩琪指公司開戶「10萬元是兒子自己的」　嗆：請問犯了哪條法？

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪生日前一天喝咖啡 。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（16日）生日，除了在臉書抒發心情，陳佩琪也針對自爆兒子做為人頭開設公司的事件，再度做出回應。陳佩琪強調，兒子兩度走入銀行開戶，取名和所學有關的公司名字，請問這犯了哪一條法律？至於她參與的，則是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼好，請問這樣違反什麼公務人員服務法？

以下是陳佩琪的臉書全文：

感謝親朋好友們，無論是在附近或住遠方的， 您們捎來的祝福，我收到了，人生過了大半， 生命除要追求長度外，更要追求廣度，要過得快樂，更要活得精采， 我有沒有快樂， 不知道，人生都是單行道， 永遠無法回頭去了解你走別路是否會較快樂， 但要追情一生活得精采是肯定要的。

最近讓大家擔憂了，請大家別為我擔心， 我不會被擊垮的，我有為自己奮戰的勇氣與能力，我會勇敢地做足準備 ，今天承納來自大家的祝福， 謝謝大家！

生日這天最要跟大家抱歉的是這個，退休後已答應的眾多演講，弱勢團體的募款活動，諸多公益、義診活動都先取消了，深知安排一場活動不容易，但也只能跟這些單位說抱歉了，希望官司落幕後再有合作機會。

以下是集結過去幾天想說的，因無法連貫成像過去寫的文章一樣，所以改條列式呈現：

1. 兒子已經成年，兩度自己走入銀行開戶，取名和自己所學有關的公司名字，請問這犯了哪一條法律? 我參與是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼好，請問我這樣違反什麼公務人員服務法？

2. 已詢問過銀行，得知公司負責人本人親自前來銀行開戶的畫面就像開一般戶一樣，會保存下來，銀行說他們都如此，這樣可以釐清非自由意願開戶或本人不知情的情況下被開戶，且開戶人自己走入銀行的監視器畫面也會保留六個月，但這只有檢調可以申請調閱。

3. 起初戶頭的10萬元是兒子自己的，餘額明細和開戶至今零交易的證明，我先PO出一張存摺，正式銀行證明則是等到法院開庭前再由兒子正式提出申請，這樣證明日可以壓在最近開庭日那天，父母親沒投入任何錢， 未來有的話也會控制在每人每年可贈與的244萬額度內， 超過也會申報贈與。

4. 退休後我有一些生涯規劃，以我年紀應該是合理的，畢竟現在少子化和高齡化，民眾黨也積極推動壯世代理念，我參與這公司的是就是「開戶前和兒子商討過公司名稱叫什麼好」，「請他趁回國白天銀行開門時趕快去弄」，請問這樣我違反什麼公務人員服務法？

我PO一張公司帳戶的明細，是在7月27日兒子回國後去銀行將籌備戶轉成正式帳戶的明細，10萬本金多了113元(應該是利息) ， 當然有人會質疑本子是否沒刷到最後，所以最接近出庭日，我會再請兒子申請最後的餘額明細，看看期間有否資金進出或什麼錢入帳，也會提供公司成立的章程， 看裡面除負責人外，是否還有任何人擔任任何職務。

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪為人頭事件，曬出公司戶頭自清。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）



5. 我在臉書上反諷寫說有犯意(犯意就是退休後想再繼續做事) ，但還沒執行(因我還沒退休還沒去做) ，我好怕，所以請從輕量刑，這種反諷的寫法還真的在名嘴、政論節目和民代口中變成有罪了？

6. 我曾想努力找退休後工作，現在才知道公務人員在職期間發想自己退休後下一個非旋轉門條款的工作，就會違法，是要對公務員思想控制，叫他們退休前不准先發想找下一個工作？連「想」都不行？

7. 很多病人關心我退休後醫療工作的地點，這種有專業旋轉門條款限制的工作，我是很小心，還好是還沒開始找，等到退休後再找較安全，否則公務人員尚在職就「想」找下一個工作，又會被祭旋轉門條款說我尚未退休就有兼差意圖，或直接冠我違法兼差的罪名？！跟大家講這是在台灣！

8. 昨天不想受訪是因為現場這麼多記者，我身邊沒人能控場，一訪就沒完沒了。我覺得過去一段時間常常是記者睹訪到我們夫妻任一方， 就會拿某方說的話去問另一人， 另一人常不知道對方講什麼，若回應，要是雙方表達詞彙或語詞稍有不同，又會被作文章好幾星期，所以這種兵乓球式的訪問是可免則免。

9. 昨天出門前不知道記者要問我什麼，下捷運通道也是因為印象中捷運不能有宣傳或受訪動作(不能確定) ，有人說記者最後還不是放我走了，是我自己沒去上班的，其實當下情況是，第一時間也不知道自己會被困在捷運地下通道多久，記者會堵我多久，只好第一時間就先請假。

10. 昨天整天請假， 後來智菡來救我，也順道載我去大稻埕網美咖啡店吃早午餐，很久沒如此悠閒時光了， 生日前夕謝謝她幫我拍了美美照。