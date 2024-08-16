假帳案狂燒！民眾黨今開中評會議處　黃珊珊會前發文：致歉深省

▲時任民眾黨主席柯文哲競選總部總幹事的立委黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨今（16日）將針對假帳案開中評會，而時任民眾黨主席柯文哲競選總部總幹事的立委黃珊珊，已在日前中央委員會議辭去中央委員一職，今天中評會是否再進一步懲處黃珊珊備受矚目。然而黃珊珊今早在中評會前發文表示，「事已至此，除了致歉深省，積極配合調查，還原事實，發現真相，是我們必須為社會大眾持續努力的事情」。

民眾黨近日身陷政治獻金作假帳風波，黨內點名時任競選總幹事的黃珊珊應辭去不分區立委負責。民眾黨中評會今天將開會討論懲處內容，傳出有「保黃珊珊棄李文宗」的聲浪，對此，柯文哲今日上午受訪表示，團隊裡一定有各種聲音，中評會是獨立機構，不好去干涉太多，尊重中評會的決定。

然而，黃珊珊稍早也在臉書發文提到，自去年5月接下柯文哲競選總幹事一職，正式加入選務籌備，首先確立相關部門與分工關係，經實況考量與功能需求，「總幹事」轄下分設行政、文宣、組織單位，以及協調立委選舉配合工作。

此外，黃珊珊指出，選舉期間，各部門皆有經費需求，一律依規提交需求項目與請款收據紀錄在案，其中不乏數場大型活動，動支大筆經費項目，直接由她做為請款人，向財務部門申請計畫經費，以求選務工作萬無一失。

「選務繁雜，財務工作有過之而不及，經費流動無時無刻，總計18萬筆的款項難以想像，而權屬分工各司其職，彼此尊重，相互信任卻難避免外部風險。」

為此，黃珊珊表示，事已至此，除了致歉深省，積極配合調查，還原事實，發現真相，是我們必須為社會大眾持續努力的事情。

最後，黃珊珊強調，當然，藉由司法釐清責任，亦是萬不得已的決定，只求真相早日大白，勿枉勿縱，一目了然，非常感謝大家的關心。