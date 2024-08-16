每天喝2瓶可樂不刷牙　陸男牙齒出現「凹陷黑洞」

▲男子就醫接受治療。（圖／翻攝紅網）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙一名35歲男子幾乎每天都喝兩瓶可樂，又不愛刷牙，近日牙痛難耐，前往醫院就診。醫生發現，男子因為常喝碳酸飲料，罹患了牙酸蝕症，牙齒組織嚴重缺損，必須接受根管治療。

根據陸媒報導，男子對可樂等碳酸飲料非常熱愛，幾乎每天都要喝兩瓶，但平常又不愛刷牙，口腔衛生習慣不好。最近兩個月，男子的牙齒變得非常敏感，冷熱刺激疼痛，牙齒還變短變薄了，出現凹陷樣的黑洞。

▼牙齒出現「凹陷黑洞」。（圖／翻攝紅網）



男子於是前往醫院就診，醫生檢查後表示，男子的情況是牙酸蝕症，因為碳酸飲料腐蝕以鈣為主要成份的牙齒，從而造成了牙齒組織的缺損。隨後，醫生為男子進行了根管治療、樁核冠修復。

醫生說，牙酸蝕症又稱牙侵蝕症，是牙齒受酸被腐蝕，導致牙組織脫礦，早期牙齒表面出現白堊色，容易繼發齲壞，加速變褐、變黑，「酸蝕症可能導致牙齒表面缺損著色、牙齒敏感、甚至牙髓炎、牙齒折斷、咬合錯位等，對咀嚼、美觀及心理健康方面都會產生不良影響。」

醫生還說，如果非常酸的物質長期存在於唾液中，超了過唾液的緩衝能力，就會導致口內唾液的PH<5.5，當牙齒長期處於酸性環境中時，就會導致牙齒表面脫礦，誘因包括外源性酸，飲食中的碳酸飲料、醋、水果等，在游泳池工作等，內源性酸則包括胃食管返流病所致的胃酸反流等。