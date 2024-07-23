登山撿到「40年前的可樂」　日本男子一喝驚呼：還有氣

▲日本網友登山撿到一罐40年前的可樂。（圖／翻攝とりちゃんX，下同）

圖文／CTWANT

近日一位日本網友去登山，撿到一罐40年前的可樂，帶回家打開發現氣泡都還在，也還能飲用。讓不少人大讚，「罐頭的耐久性真是了不起啊」、「竟然沒變質」

原PO在X發文，他去爬北岳大樺，撿到一罐舊版可樂，打開後還能喝，甚至還有氣，而這拉環式罐子生產於1980年代左右。

此文曝光後，不少人大讚，「真是驚人」、「竟然沒變質」、「可樂是酸性，pH值為2.2，因此可能不易變質」、「幾天後，小鳥的行為開始發生變化，6個月後，世界上充滿了糖殭屍」、「真有勇氣太棒了，我從小就被告知不要吃我撿到的東西，所以我不能這樣做」、「罐頭的耐久性真是了不起啊。」

不過也有人說，他對1985年的巴拉刈連續毒殺案有陰影，實在無法喝撿來的飲料。據悉，該案發生於1985年4月30日至11月24日，有人將除草劑巴拉刈混入飲料中，讓35人中毒，13人死亡，至今仍沒找到兇手。

▲可樂還有氣。

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