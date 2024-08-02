　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桌球阿嬤「比賽竟喝可樂」開瓶蓋還有聲音！　網曝：這是戰術

▲▼61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

記者施怡妏／綜合報導

「桌球阿嬤」倪夏蓮7月4日剛度過61歲生日，今年代表盧森堡參加巴黎奧運，晉級32強，被封為「最強阿嬤」，就有網友指出，倪夏蓮在比賽的中場休息時間，居然是喝可樂，不是喝運動飲料，打開瓶蓋時還有氣泡的聲音，對此，網友表示，「其實不只她喝可樂，也有看到別的選手喝」。

有網友在Dcard發文，「不懂就問：倪夏蓮這是在喝可樂嗎？」看到一張倪夏蓮在比賽時的照片，休息時間居然是喝可樂，「沒看錯的話這是可樂吧，打開瓶蓋還有聲音」。話鋒一轉，原PO大讚，儘管倪夏蓮已經61歲，還是踏上奧運舞台，並且享受在台上的每一刻，這種精神讓人深感佩服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在32強比賽中，遇上世界第一的中國球后孫穎莎，雖然被擊敗，倪夏蓮仍以樂觀且充滿活力的笑容面對，也為對手獻上祝福，「從來沒見過運動員輸了還可以笑得這麼開心，可見她是真心喜歡這項運動，最後還秀了一手華麗的轉身」。

原PO坦言，有時因為太想贏球，反而沒辦法享受過程的樂趣，「倪夏蓮的心態蠻值得學習的，期許自己也能像倪夏蓮一樣繼續喜歡運動」。

貼文曝光，掀起網友討論，「喝可樂打球，媲美NBA的三屆MVP NIKOLA JOKIC」、「她本人就有講過這個戰術考量了，跟大家猜得差不多，提神、興奮、補充血糖，主要可能還是年紀較大注意力無法太集中，體力也不算好，所以想了這方式」、「像是公路賽那種一次要騎一百多公里的單車選手，很多也都用可樂當補給」、「有一說一，要快速補充能量的話，可樂還真的蠻有用的」。

據了解，一份2007年在《International journal of sport nutrition and exercise metabolism》上發表的研究，以2005年參與鐵人三項世界錦標賽的選手為研究對象，對他們對於咖啡因的認知與使用進行調查。在比賽期間，共有140名選手參與了這項問卷調查，包括35名女性選手和105名男性選手，他們的平均年齡為40.3歲。

調查結果發現，73%的選手認為咖啡因可以提升耐力表現，而高達84%的選手則認為咖啡因有助於增強專注力，另外，有65%的選手選擇透過飲用可樂來攝取咖啡因。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
LIVE／范琪斐離婚認夫有小三！包袖男右掌遭砍斷　麟洋配今晚
瓊斯盃美國球員信義區酒駕被逮！　限制出境
北市狼師案報告「說謊」監視畫面7天變30天　家長陳情竟回無法
獨／騙砲30名少女　他扮「金秀賢」遮臉嘿咻18歲妹
快訊／女子突落軌　遭自強號「輾爆頭慘死」
誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的
有望請出江蕙登大巨蛋開唱？　蔣萬安盼與二姐見面談
快訊／范琪斐宣布離婚　認有第三者
快訊／蘭陽女中遭開18槍　槍手落網
快訊／知名饒舌歌手「出門就被打」　律師前女友買凶潑他硫酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

復電害冰箱冷氣壞光「食物要冰親戚家」　苗栗民眾怒罵台電將求償

新鮮人薪資大揭密！　3科系畢業生月入5.7萬奪冠

狼師性侵24幼兒「僅8人成案」　教育局駁吃案：有些幼生不願多講

快訊／11:24台東鹿野規模3.7「極淺層地震」　最大震度3級

他點名「奧運1女將」幾乎0負評　網狂點頭：厲害到沒對手

周日前高溫飆破36度　午後雷雨最大時間出爐

旅客落軌「遭自強號撞上」卡在車底　台鐵竹南＝苗栗單線行車

涮乃葉麻辣鍋驚見蟑螂　總公司致歉：連2天消毒「食材已廢棄」

報優惠券代碼…漢堡王店員「沒有了」！鐵粉驚：希望不是真的

桌球阿嬤「比賽竟喝可樂」開瓶蓋還有聲音！　網曝：這是戰術

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

周天成打趴日本一哥挺8強　對手沒轍...只能苦笑丟拍！

復電害冰箱冷氣壞光「食物要冰親戚家」　苗栗民眾怒罵台電將求償

新鮮人薪資大揭密！　3科系畢業生月入5.7萬奪冠

狼師性侵24幼兒「僅8人成案」　教育局駁吃案：有些幼生不願多講

快訊／11:24台東鹿野規模3.7「極淺層地震」　最大震度3級

他點名「奧運1女將」幾乎0負評　網狂點頭：厲害到沒對手

周日前高溫飆破36度　午後雷雨最大時間出爐

旅客落軌「遭自強號撞上」卡在車底　台鐵竹南＝苗栗單線行車

涮乃葉麻辣鍋驚見蟑螂　總公司致歉：連2天消毒「食材已廢棄」

報優惠券代碼…漢堡王店員「沒有了」！鐵粉驚：希望不是真的

桌球阿嬤「比賽竟喝可樂」開瓶蓋還有聲音！　網曝：這是戰術

濃郁系土雞湯一周只開3天！隱身高雄巷弄老宅　麻油雞湯麵膠質濃郁

夢想家續約吉爾貝克　新賽季改叫「高柏鎧」征戰

復電害冰箱冷氣壞光「食物要冰親戚家」　苗栗民眾怒罵台電將求償

中美禁毒合作工作組首次高官會議　同意管控分歧

圖輯／周天成「震天一吼」打趴日本！　中華隊奧運第6日勢如破竹

美國利率連八凍「卻暗示降息趨近」　投資人目光轉向債券ETF

出門花太多錢！男「怕被老婆罵」急換掉彩券　爽中3千多萬大獎

新鮮人薪資大揭密！　3科系畢業生月入5.7萬奪冠

花蓮光復瑞穗農友注意！縣府公告受災現金補助　申請至8／12

狼師性侵24幼兒「僅8人成案」　教育局駁吃案：有些幼生不願多講

生活熱門新聞

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

悚！鬼門開前「連燒3宮廟」　民俗專家曝3原因

台灣人「1吃法」享用麥當勞薯條　日網紅衝擊很大

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

找到真愛！8月桃花爆棚TOP3星座

「31歲廣達工程師」奪銀牌　他驚問：下班不累嗎

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

大腸包小腸110元　店家曝用「豬大腸」：有過分嗎

旅客落軌「遭自強號撞上」卡在車底　台鐵竹南＝苗栗單線行車

鬼月飲食5大禁忌　一吃「好兄弟來了」

她長期胸悶懷疑罹癌！就醫才知被1生活習慣害慘

「離職超強1招」退LINE群組！萬人驚呆

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

高血壓注意了　經典小吃一碗鈉含量就爆

更多熱門

相關新聞

韓「拳擊公主」林愛智8強賽勝　確定將奪銅

韓「拳擊公主」林愛智8強賽勝　確定將奪銅

2024巴黎奧運如火如荼展開，其中長相甜美的南韓「拳擊公主」林愛智在54公斤級女子拳擊8強賽中，以3比2的成績擊敗哥倫比亞選手阿里亞斯（Yeni Arias），銅牌確定入袋，也是睽違12年南韓再度有拳擊手在奧運奪得金牌。

甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅 泣訴：死也要死在泳池裡

甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅 泣訴：死也要死在泳池裡

鄭怡靜發文吐心聲3次「好想贏」

鄭怡靜發文吐心聲3次「好想贏」

波蘭球后爆冷輸球　拒與主審握手

波蘭球后爆冷輸球　拒與主審握手

奧運轉播Hami APP傳當機　中華電：系統調整中

奧運轉播Hami APP傳當機　中華電：系統調整中

關鍵字：

桌球阿嬤倪夏蓮奧運可樂運動2024奧運國際

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

五熊國道出車禍！

悚！鬼門開前「連燒3宮廟」　民俗專家曝3原因

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

江蕙二度被蔣萬安點名復出開唱　深夜發聲了！

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面