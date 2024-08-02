桌球阿嬤「比賽竟喝可樂」開瓶蓋還有聲音！　網曝：這是戰術

▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）



記者施怡妏／綜合報導

「桌球阿嬤」倪夏蓮7月4日剛度過61歲生日，今年代表盧森堡參加巴黎奧運，晉級32強，被封為「最強阿嬤」，就有網友指出，倪夏蓮在比賽的中場休息時間，居然是喝可樂，不是喝運動飲料，打開瓶蓋時還有氣泡的聲音，對此，網友表示，「其實不只她喝可樂，也有看到別的選手喝」。

有網友在Dcard發文，「不懂就問：倪夏蓮這是在喝可樂嗎？」看到一張倪夏蓮在比賽時的照片，休息時間居然是喝可樂，「沒看錯的話這是可樂吧，打開瓶蓋還有聲音」。話鋒一轉，原PO大讚，儘管倪夏蓮已經61歲，還是踏上奧運舞台，並且享受在台上的每一刻，這種精神讓人深感佩服。

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在32強比賽中，遇上世界第一的中國球后孫穎莎，雖然被擊敗，倪夏蓮仍以樂觀且充滿活力的笑容面對，也為對手獻上祝福，「從來沒見過運動員輸了還可以笑得這麼開心，可見她是真心喜歡這項運動，最後還秀了一手華麗的轉身」。

原PO坦言，有時因為太想贏球，反而沒辦法享受過程的樂趣，「倪夏蓮的心態蠻值得學習的，期許自己也能像倪夏蓮一樣繼續喜歡運動」。

貼文曝光，掀起網友討論，「喝可樂打球，媲美NBA的三屆MVP NIKOLA JOKIC」、「她本人就有講過這個戰術考量了，跟大家猜得差不多，提神、興奮、補充血糖，主要可能還是年紀較大注意力無法太集中，體力也不算好，所以想了這方式」、「像是公路賽那種一次要騎一百多公里的單車選手，很多也都用可樂當補給」、「有一說一，要快速補充能量的話，可樂還真的蠻有用的」。

據了解，一份2007年在《International journal of sport nutrition and exercise metabolism》上發表的研究，以2005年參與鐵人三項世界錦標賽的選手為研究對象，對他們對於咖啡因的認知與使用進行調查。在比賽期間，共有140名選手參與了這項問卷調查，包括35名女性選手和105名男性選手，他們的平均年齡為40.3歲。

調查結果發現，73%的選手認為咖啡因可以提升耐力表現，而高達84%的選手則認為咖啡因有助於增強專注力，另外，有65%的選手選擇透過飲用可樂來攝取咖啡因。