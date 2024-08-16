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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

運發局遭爆花棒球場工程款買咖啡機　陳其邁批管理疏失要求究責

高雄市立德棒球場。(圖／中職聯盟提供)

▲立德棒球場也出包，議員爆工程款帳目亂核銷。（圖／中職聯盟提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員白喬茵踢爆，高雄立德棒球場「工程款帳目亂核銷」，公帑被拿去幫運發局副局長辦公室添購36700元的咖啡機，狠酸忽視球迷權益也要先喝杯咖啡的精神，令人不解。對此，高雄市長陳其邁坦承，整個管理部分出現疏失，要求將相關資料移交政風、主計單位查核，並請運發局要追究管理相關人員的責任。

白喬茵指出，立德棒球場，連工程款也被發現帳目亂核銷，她接獲爆料，運發局局長室有一台咖啡機、同仁共同使用區有一台咖啡機，運發局副局長最近也幫自己辦公室添購一台36700元的飛利浦全自動咖啡機。

她接著狠批，「掏自己的錢喝咖啡我祝福，但如果副局長花的是公帑，而且還是「立德棒球場的工程款項」，那只能祝你喝咖啡不要嗆到。

▲▼澄清湖球場4個月「挖出2大秘寶」，再被爆花維護費買3萬6咖啡機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲澄清湖球場4個月「挖出2大秘寶」，議員再爆運發局花維護費，買3萬6咖啡機。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今早被問及此事回應，在整個管理部分出現疏失，他也要求將相關資料移交政風、主計單位查核，並請運發局要追究管理相關人員的責任。

巿府運動發展局表示，針對副局長室咖啡機，雖然同仁稱咖啡機為工程業務聯繫用途且因損壞汰換，並依據「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」辦理，但內部檢討，並不恰當。為求慎重，已經將相關資料移交政風及主計單位再次查核。

運動發展局強調，除要求爾後不得再有相關情形，且即日起局長室、副局長室的咖啡機移至第一和第二會議室，提供各科室接待工程業務聯繫使用。

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