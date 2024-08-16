爸早辭職！媽也想跟上「靠股票維生」　一票搖頭：不要鬧了

▲爸媽想靠股票賺錢生活。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

比起出門工作，部分人更傾向在家操作股票賺錢。近日有網友發文表示，爸爸在很年輕的時候就辭職待在家了，而媽媽現在也想離職並靠股票維生，只是，因為兩人的收入不多又不穩定，所以便讓她感到擔心。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「父母不想上班想靠股票維生」為標題發文，提到父親在年輕時就選擇辭職待在家，多年來沒有固定收入，直到去年才開始股票投資。現在，她的母親也打算學習父親，想要辭職並靠股票維生。

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原PO從父母的對話中得知，兩人一個月只有3萬元的收益，而且不穩定、低於他們的薪水。她透露，他們家並沒有太多的錢可以投入股票，父母也都是投資新手，因此覺得兩人有點不負責任。

原PO還提到，她和妹妹都還在讀書，她打了很多工以支付大學開銷，但妹妹還只是國中生，所以她實在擔心，家中若只有3萬元收入會不會難以生活下去？以及妹妹可否上大學。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「超級不負責任的，我爸媽也是我大三後就沒工作，當時我也是還有個國小家人，搞得我壓力很大」、「不穩定的一個月3萬收益，沒勞健保、有小孩要養，是準備吃土嗎」、「想靠股票過生活，先有個800萬再說吧」、「不要鬧了，你爸媽根本妥妥的韭菜」。

也有網友表示，「負不負責任是不一定，畢竟他們真不一定要把幫你繳大學。只是他們這樣做是在牛市一直漲的時候才有3萬元，如果突然一個大崩盤是有可能什麼都沒有」、「只能說你X小，不過你自己的人生本該自己負責」、「搞不好他們有中樂透什麼的沒和你說，所以現在才敢都靠玩股票當薪水」。