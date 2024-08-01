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快訊／im.B吸金90億今宣判　政院前顧問陳振坤助藏贓洗錢先判刑

▲▼im.B吸金案，前行政院顧問、宜蘭代書陳振坤3萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲行政院前政務顧問陳振坤涉替im.B吸金案主嫌曾耀鋒藏放洋酒等贓證物，被依洗錢罪判刑1年、緩刑4年。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

檢調偵辦涉嫌吸金90億元的im.B媒合平台詐欺案，查出在宜蘭經營代書業務的行政院前政務顧問陳振坤，提供旅館當倉庫，讓吸金主嫌曾耀鋒及女友張淑芬藏放洋酒、名牌包與高價藝術品等不法所得，陳被起訴涉犯洗錢罪，台北地院審結，今（1日）判他1年徒刑、併科罰金150萬元，緩刑4年、須支付公庫100萬元，並沒收犯罪所得1.2萬餘元，可上訴。

陳振坤今沒到庭聆判，去年（2023年）5月初，檢警調大規模搜索約談im.B主嫌曾耀鋒等人，訊後聲押禁見獲准，追查犯罪所得去向時，發現曾、張2人被拘提前，從桃園躲到宜蘭避風頭，並將125箱噶瑪蘭威士忌、名牌包與高價藝術品等物，寄放陳振坤兒子名下的宜蘭某旅館內。

▲▼im.b案延燒！前行政院顧問陳振坤遭拘提，查扣威士忌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲檢警調專案小組查扣陳振坤涉替im.B吸金案主嫌曾耀鋒藏放的大批威士忌。（資料照／記者張君豪翻攝）

專案小組去年5月30日搜索查扣這批被藏匿的贓證物，將陳振坤帶回偵辦，檢方訊後諭令交保5萬元，因陳說隨身現金不夠，降為3萬元交保。

陳振坤在宜蘭經營地政士事務所，政商關係良好，im.B事件爆發後，宜蘭當地前立委陳歐珀被揭發使用曾耀鋒提供的房產及車輛，陳歐珀推說是陳振坤介紹，陳振坤不滿，抱怨自己因陳歐珀才認識曾男、幫曾男購買收藏價格不菲的威士忌，卻被陳歐珀把責任全推到他身上。

因全案證據未顯示陳振坤參與im.B營運，檢方起訴他涉犯洗錢罪嫌，北院將於今天下午2點25分宣判im.B全案30多名被告，上午先單獨判決陳振坤1年徒刑、併科罰金150萬元，緩刑4年、須支付公庫100萬元，並沒收犯罪所得1.2萬餘元，可上訴。

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