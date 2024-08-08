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快訊／28歲律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉續押

▲▼洗錢組織律師，鄭鴻威。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉洩露檢方偵辦內容給詐團的律師鄭鴻威。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理律師鄭鴻威等人涉洩露偵查秘密給詐團首腦案，今（8日）裁定在押的鄭鴻威從本月（8月）13日起，延長羈押禁見2個月，同案共犯助理林佳毅獲准交保20萬元停止羈押，並限制住居，若林男繳不出保釋金，同樣從本月13日起延長羈押禁見2個月。

在台南執業的律師鄭鴻威（28歲），被控勾結詐騙集團，利用陪同車手等成員應訊之便，涉洩露檢方偵辦內容供詐團套招或躲避查緝，因合作的詐團遍及北中南，鄭男分身乏術，於是「派案」給當地律師學弟妹或同業接手，藉此不法獲利1000多萬元，並給配合洩密律師每件約4萬元酬勞。

台北地檢署去年（2023年）8、9月間查獲1件詐團車手，察覺部分被告應訊內容詭異，追查赫見詐團成員手機竟存有律師提供的警詢、檢方偵訊筆錄，進而揪出鄭鴻威涉從2023年開始勾結詐團充當軍師、以通訊軟體加密訊息通風報信等洩密犯行。

▲▼準律師林佳毅涉參與律師學長鄭鴻威洩露偵查秘密給詐團的犯行。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄭鴻威的助理林佳毅。（資料照／記者劉昌松攝）

北檢今年（2024年）2月起指揮調查局台北市調查處，連續發動4波搜索約談行動，訊後聲押禁見鄭鴻威、鄭男助理林佳毅（27歲）及多名涉案律師獲准，今年5月13日起訴鄭男等18人涉犯洩密、《組織犯罪防制條例》、洗錢等罪嫌，其中16人是律師，外加林佳毅與1名李姓會計師。

檢方指鄭鴻威本件犯行重創律師職業形象，到案僅承認部分洩密犯行、其餘一概不認罪，犯後態度不佳，具體求處9年以上重刑、以儆效尤。鄭男與林佳毅被移審北院，成為全案唯二在押被告。

鄭鴻威曾求交保300萬元，保證不接觸同案共犯，也願被限制住居，限制出境、出海，沒被法官採納，北院今裁准林男交保20萬元，若順利辦保，將只剩鄭男在押。

本案案情堪稱株連甚廣，除檢方續查未到案的詐團首腦等主嫌、另有涉案律師待傳喚，鄭鴻威第1任辯護律師還幫鄭男遞紙條給助理等人，被起訴涉犯洩密罪嫌，更勁爆的是石姓法官替鄭男搬運藏放250萬元贓款、涉犯洗錢罪嫌，今年5月被檢方約談後交保80萬元，石男已被司法院停職。

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