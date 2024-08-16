「鴨頭」民代妻悲痛認屍！20武裝警力現場戒備　殯儀館氣氛緊繃

地方中心／高雄報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪在高雄當街被槍擊身亡，檢察官今天（16日）進行解剖複驗以及遺體X光，一大早現場就有白衣男子聚集，警方為防臨時有突發狀況，調動2分局出動約20名警力並配槍戒備。在陳昫豪的崁頂鄉代會主席妻子楊芷瑜到場後，白衣人也撐起傘幫忙「護駕」防止她被打擾，現場氣氛顯得相當緊繃，有肅殺之氣。

▲屏東角頭「鴨頭」16日上午進行複驗，檢察官下令同步進行X光相驗 。（圖／地方中心攝）

檢察官15日已經對「鴨頭」遺體進行初驗，不過由於要釐清遺體裡頭有沒有卡子彈，確認楊姓槍手究竟開了幾槍，所以今天（16日）上午8點就先進行遺體的X光掃描，在9點進行遺體解剖複驗。

▲▼「鴨頭」遭狙殺今相驗！民代妻悲痛到場，白衣人撐傘護駕。（圖／地方中心攝）

據了解，由於「鴨頭」身分敏感，為了防止今日相驗現場有突發狀況，警方調動左營分局、三民二分局約20名便衣及制服警力，制服組約一半身上還有配槍。而白衣人部分，也約有20人，雙方勢均力敵，氣氛緊繃，現場有肅殺之氣。

▲▼「鴨頭」遭狙殺今相驗！民代妻悲痛到場，白衣人撐傘護駕。（圖／地方中心攝）

楊芷瑜之後穿著全身黑、戴著墨鏡口罩現身，一旁的白衣人則有默契的紛紛撐起傘幫忙「護駕」遮擋，跟隨檢方進行相驗流程，但所幸沒有狀況發生。

據了解，「鴨頭」民代妻子楊芷瑜在案發時帶著小孩出國，得知噩耗後匆匆趕回台，她不捨丈夫，在臉書發文寫下，「HUsband 是一場夢對嗎？......」、「祢的任務完成了，辛苦祢了，好好跟著尊王去修行」、「祢放心我們都在、這次真的可以好好休息了，謝謝祢對我們的付出，很多話我埋在心底我相信祢能感受到」。