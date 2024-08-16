快訊／「鴨頭」致命死因曝！全身8彈孔　「肝破腸斷」腹腔被打爛

▲「鴨頭」陳昫豪的妻子楊芷瑜悲痛認屍。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪昨(15日)在高雄左營被當街槍殺，他腹部中2彈，經送醫搶救後仍不治。檢察官今日進行解剖複驗，並透過X光機確認體內是否還有卡彈，結果發現陳昫豪體內沒有殘留子彈，不過全身有7至8個彈孔，致死原因也曝光了。

這起槍擊事件發生在15日中午11點多，當時陳昫豪出現在左營區明華一路一家桌遊店，35歲的楊姓槍手已在外埋伏，等陳昫豪和4名小弟走出店外，楊姓槍手就尾隨上去，對著陳昫豪開了3槍後離去，但是在跑步過程中掉了彈夾，楊姓槍手折返回去撿，同時懷疑陳昫豪還沒死，又繼續補3槍，接著回到自己的白色轎車內駕車前往轄區新莊派出所投案。

▲▼楊姓男子沒有槍砲相關前科，犯案後相當冷靜前往派出所投案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳昫豪倒地後，11點52分被友人送往大同醫院，急診醫療團隊立即展開急救，經急診醫師檢傷為1級，發現傷者腹部有2處明顯外傷，到院時已無呼吸心跳，醫護人員全力搶救後，仍於中午12點21分宣告不治。

檢察官昨日已對陳昫豪遺體進行初驗，初判他腹部中2槍，不過仍必須釐清他體內是否還有卡子彈，以及確認楊姓槍手究竟開了幾槍，因此今日上午8點先對遺體X光掃描，9點進行解剖複驗。

▲白衣人撐雨傘擺陣擋拍。（圖／地方中心攝）

陳昫豪的妻子是崁頂鄉代會主席妻子楊芷瑜，今日3台賓士抵達殯儀館，楊芷瑜身穿全黑、戴著口罩和墨鏡現身，一群白衣人則撐起雨傘擺陣阻擋拍攝，隨後跟隨檢方進行流程。由於身分特殊，警方今日也出動20名員警到場戒護，就怕現場有突發狀況。

稍早複驗結果出爐，死者下背部遭子彈射入後貫穿腰椎、腹主動脈、下腔靜脈及十二指腸、肝臟之後射出，致腹腔內大出血而致死亡結果。不過詳細死因，仍須依照法醫鑑定報告為準。

據知情人士透露，陳昫豪身上有7、8個彈孔，透過X光機掃描後，體內未再發現子彈，現場鑑識則拾獲6顆彈殼。