快訊／恆春驚傳命案！男遭殺害棄屍山區　逮2嫌「1人仍在逃」

▲屏東恆春一名男子遭殺害棄屍山區，涉案3人中已有2人被逮捕、剩1人在逃。（圖／ETtoday資料照）



記者陳崑福、吳奕靖、黃資真／屏東報導

屏東縣恆春鎮日前驚傳驚悚命案！1名周姓男子14日開車外出後失聯，家屬焦急報案尋人，警方追查後發現人已被殺害棄屍在滿州山區，初步了解共有3人涉案，其中2人已追緝到案，剩宋姓犯嫌仍在逃中，詳細案發原因還有待釐清。

據悉，周姓死者開了一家博弈店，疑似為債務糾紛引發殺機，另外周男的車子在牡丹鄉找到時，車內滿是血跡，車牌也被拔除。