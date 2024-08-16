南州傳奇「鴨頭」慘淪槍下魂　地方親近人士嘆：沒人幫喬事了

地方中心／屏東報導

屏東角頭、綽號「鴨頭」的陳昫豪昨（15日）中午11時許在高雄左營遭槍手埋伏，其中2彈射入腹部後，陳當場倒地重傷，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，槍手也馬上投案。地方親近人士感嘆，「鴨頭」對鄉親都很好，有狀況都會無條件幫忙出來喬事情，今後若「出代誌」，就沒人幫喬了。

▲屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日中午遭人槍殺身亡。（圖／翻攝臉書／南州 陳公館）

陳昫豪角頭家族在屏東南州經營私壇，活躍於抖音等社群，有「南州傳奇」稱號，過去曾是飆車族，後因案入獄，出獄後愈混愈大咖。他曾因涉及槍、毒、賭博，被警方列為「大尾流氓」提報治平對象進行掃蕩。

道上傳聞，陳早年追隨南部毒梟霸主林孝道，5年前林因走私毒品遭到逮捕，林遭起訴並判決入獄，陳男則因證據不足脫身，之後就接下林孝道的生意，「事業」愈做愈大。

陳昫豪為人海派，作風也很敢衝，前年5月他曾前往東港鎮中正路，持長槍朝另一名屏東角頭仇家「檸檬」林姓男子住處掃射20多槍，再轉往林男公司開27槍，最後投案。陳因該案被判刑8年，案件上訴二審中。

而陳昫豪擔任宮廟廟主的父親去世後，他當時也斥資逾400萬元風光替父親送行，還動用勞斯萊斯20台、藍寶堅尼20台、阿法總裁座車型88台當禮車，甚至出動空拍機轉播告別儀式，前來送行的群眾多達2千人，場面相當浩大。

▲▼南州傳奇鴨頭遭狙殺淪槍下魂，地方親近人士嘆「沒人幫喬事了」。（圖／民眾提供）

由於陳昫豪與林男屢屢爆發衝突，造成治安問題，是警方眼中的「大尾流氓」，但遭狙殺消息傳回家鄉後，崁頂鄉地方人士也表示，「鴨頭」在外面風聲什麼的，他們是不太曉得，但在鄉里內他不會隨便來。

地方親近人士感嘆，在鄉里內如果有大小事情，「鴨頭」都會出面負責調解、喬事情，對大家都很尊重，所以他太太出來選代表，大家也都很支持，「改天如果出代誌，不知道能叫誰出來喬。」

▲屏東角頭「鴨頭」16日上午進行複驗，檢察官下令同步進行X光相驗 。（圖／地方中心攝）

回顧此案，陳昫豪昨在左營區明華路停車場旁，遭到楊姓槍手埋伏，一見到他從桌遊店走出後，立即快步上前朝其連開數槍，甚至在離開後又一度折返回頭補槍，最後才小跑步跳上車逃離現場。

陳昫豪腹部中2槍，當場鮮血直流、倒臥在地，一旁友人見狀急忙將他送往大同醫院搶救，但由於傷勢過重，經院方急救後仍是宣告不治身亡。案發後約半小時，涉嫌開槍的楊男則駕車、帶著雙槍及子彈42發主動前往派出所投案，並供稱雙方有50萬元債務糾紛，才會憤而持槍行兇。但詳細動機仍有待警方進一步調查釐清。

檢察官今天（16日）進行解剖複驗以及遺體X光，一大早現場就有白衣男子聚集，警方為防臨時有突發狀況，調動2分局出動約20名警力並配槍戒備。在陳昫豪的崁頂鄉代會主席妻子楊芷瑜到場後，白衣人也撐起傘幫忙「護駕」防止她被打擾，現場氣氛顯得相當緊繃，有肅殺之氣。