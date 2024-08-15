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中國「旅遊業武器化」猛攻帛琉！總統惠恕仁：逼我們跟台灣斷交

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）近期揭露中國對該國的多重施壓手段，包括「旅遊業武器化」與「網路攻擊」，試圖迫使帛琉與台灣斷交，引發國際社會關注。事實上，帛琉是台灣在太平洋地區僅存的幾個邦交國之一，其立場對區域地緣政治格局具有重要意義。

根據《法新社》報導，惠恕仁指出，中國曾以「天空是極限，我們可以給你所需的一切」的說法，試圖誘使帛琉改變外交立場。然而，帛琉重視與台灣的夥伴關係，不願以此為代價與中國建立友好關係。

惠恕仁進一步揭露中國「旅遊業武器化」的策略，指中國近期在新聞中宣稱帛琉是不安全的地方，不應該前往旅遊，並阻止帛琉參加在中國澳門舉行的亞太旅行協會（PATA）會議。考慮到帛琉的國內生產總值（GDP）約有一半來自旅遊業，這種手段也對帛琉經濟造成顯著影響。

▲▼台灣女子跟朋友到帛琉觀光潛水，被海關檢查肛門與陰道等私密處。（示意圖／翻攝自Facebook／帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau）

▲帛琉是國際知名的旅遊勝地。（示意圖／翻攝自Facebook／帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau）

此外，帛琉今年分別在3月和7月遭遇重大網路攻擊，數以千計政府文件被竊且公布於暗網，惠恕仁表示，專家追查源頭來自中國，目的可能是干擾遊客入境，但由於帛琉在美國、澳洲、日本和台灣等多個夥伴的協助下升級了系統，駭客未得逞。

事實上，北京和華府在太平洋區域爭奪權力和影響力之際，中國不斷利用金錢攻勢等手段猛挖台灣的牆角，惠恕仁過去就曾指出，他和他的國家正面臨來自北京當局的巨大壓力，但他認為，即使中國給的承諾很誘人，他們仍清楚若全部和台灣斷交，「就形同為中國占領台灣大開綠燈。」

中國是帛琉的頭號客源國，但帛琉總統惠恕仁表示，該國明白中國有將此武器化的傾向，因此正在推動多元化，減少對中國遊客的依賴，包括新增與澳洲的直飛航線、增加台灣航班以及可能恢復與日本的直接往來。由於帛琉將於11月舉行總統及國會選舉，有意尋求連任的惠恕仁認為，中國當然會對帛琉再施加一點壓力。

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