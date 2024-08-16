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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彭振聲遭限制出境柯文哲也不解　喊司法若公平：傳訊我快把事情釐清

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，任內放行京華城取得高額容積率一事遭檢方調查偵辦中。主要當事人之一、前副市長彭振聲日前遭檢方以被告身份傳喚，訊後請回但予以限制出境出海及住居；對此，柯文哲坦言無法理解，「他為什麼要被限制出境？」直言若司法是公平的，「那要傳訊我就傳訊我嘛，趕快把事情釐清掉」。

▲▼柯文哲16日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲16日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

針對京華城案，柯文哲說，第一點，台北市長不會針對單一個案去下指導棋或干預，這反而會出問題。他說，這件事情後來有去查過，就是議員有陳情，他就交給都發局處理，如果都發局有想要公展，就是公開展示一個月，看當地居民有沒有意見，就這樣，「我發現同時有蓋了兩個還三個章，剩下的就是都市計畫委員會、都市設計委員會、專案小組他們就去處理，我就沒有再去過問」。

柯文哲坦言，彭振聲被限制出境他也覺得滿奇怪，他也是做為一個大會主持人，這個要裡面每個委員都同意，這案子才會過，所以他也只是個主持會議的人，這也沒有什麼。

「所以我是無法理解，他為什麼要被限制出境？」柯文哲說，對他來講是這樣，如果司法是公平的，「那要傳訊我就傳訊我嘛，趕快把事情釐清掉」。他直言，從3月到現在快要半年了，每天看call-in節目都覺得奇怪，好像快要被抓去關了？還講什麼，每天講什麼8月生日那天要怎樣，「每天這樣媒體名嘴繪聲繪影，到現在也不曉得查到什麼東西」。

柯文哲說，所以結論是這樣，那什麼3大案，要問就趕快來問，大家不要讓整個社會每天這樣，「台灣社會有很多要做的事情，每天為了這種小事，正事不幹、專門幹這個，這不太好啦」。

媒體追問，外傳彭振聲要轉污點證人，是否會擔心被反咬？柯文哲呵呵笑說，「不會啦，這個、這個，這是這樣，這就是公開透明的好處，當年在離開北市府前，公文99.8％已經是電子公文，電子化最大好處就是事後查證都很容易，不會出現說什麼公文10件少掉1件」。

柯文哲強調，他從頭到尾態度都一致，把所有資料，最好就用電子方式全上網公開，「看大家哪裡有問題，記下來，我們再來回答，不要議員每天在那裡作秀，這實在是...，問我的話，這就真的是在作秀」。

至於蔡壁如質疑京華城公文都沒黃珊珊名字？柯文哲說， 「這個就真的誣賴黃珊珊」，因為有好幾個副市長，每個人監管業務不一樣，建築、工程都是彭振聲副市長管的，教育局、社會局、文化局是黃珊珊這邊管的，「京華城所有公文，如果真的出現黃珊珊的印章，那才是有問題，因為本來就不是她監管的業務」。

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