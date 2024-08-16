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男嫌6度開嗆親我屁股　法官淡定回「1次93天」結局送他558天監禁

記者趙蔡州／綜合報導

嘴砲發洩情緒也是有代價的，特別是在法庭上。美國密西根州（Michigan）一名男嫌被指控非法入侵，他14日出庭法庭預審聽證會時，突然罵法官髒話多達6次，然而整個過程法官都非常淡定，只是在最後依6項藐視法庭罪，判處「送」他558天監禁。

根據美國Fox News報導，男子賈雷爾（Darrell Jarrell）因涉嫌非法入侵遭到提告，他14日出席密西根州沃什特瑙郡（Washtenaw）法院召開的預審聽證會，然而他卻在審理結束、等候法官辛普森（Cedric Simpson）宣布休庭前，突然開始羞辱法官「我受夠這裡了，我已準備離開這裡了，你可以親吻我的屁股」。

▲▼庭上6度嗆聲法官！美國男「罵1次判關93天」慘蹲558天苦牢。（圖／翻攝自X）

▲辛普森被罵後，只是淡定回應「藐視法庭要被判93天監禁」。（圖／翻攝自X）

賈雷爾罵了一次似乎還發洩不夠，繼續朝辛普森破口大罵「F**K YOU」、「F**K YOU AGAIN」前後總共罵了6次。然而，辛普森聽了卻完全不在乎，只是告訴對方「藐視法庭要被判處93天監禁」，接著只要賈雷爾罵一次，他就說一次「又是93天」、「又一個93天」等語。

賈雷爾罵完第6次後，才被法警押出法庭。辛普森在賈雷爾離開前，還貼心地告訴對方「有6個93天」，並當庭判處賈雷爾558天監禁，然後一臉輕鬆地處理下一場案件。

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