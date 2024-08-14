在押毒品犯出庭竟想逃　法警合力制伏！再加判3月

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

因毒品案服刑的陳姓男子，在屏東地方法院召開準備程序庭時，迅速用力推開應訊席往外逃奔，經多位法警合力制伏，他辯一時情緒失控所為，沒有逃脫意思，屏東地方法院依脫逃罪判處有期徒刑3個月，易科罰金以1000元折算一日。

判決書表示，陳姓男子因違反毒品防制條例在監服刑，因另案即本院108年度訴字第327號違反毒品危害防制條例等案件在本院刑事第三法庭進行準備程序，在開庭過程中，竟基於脫逃之犯意，趁該案件受命法官、公訴檢察官向其解釋證據能力意義之際，突以雙手用力將上開第三法庭被告應訊席往外推開，並迅速朝法庭門口處奔跑，嗣遭本院值庭法警及時壓制後逮捕，無法順利逃逸未果，遭檢方起訴。

法院審理，矢口否認有何脫逃之犯意，並辯稱「當時沒有想要脫逃的意思，當時我覺得我正在執行中販賣毒品的案件被判刑及執行，覺得很冤枉，我一時情緒失控，沒有想要脫逃的意思，亦未和法警發生肢體衝突，過程中我完全沒有掙扎，且沒有任何反抗動作，我當時只是情緒失控才會做出這樣的行為，但我完全沒有要脫逃的意思等語」。

法院勘察相關證據，發現他在進行準備程序時，突然推開其前之桌檯，站起後，往其左側門口衝去，左側法警見狀向被告撲去，並用雙手抱住被告身體，惟未及時抱住被告，遭被告逃出被告席，雙方在法庭門口內發生肢體衝突，右側法警繞過桌檯至被告右側包抄，二名法警合力於法庭門口將被告撲倒並壓制在地，後經多名法警支援，將他重新帶回法庭，認定他有逃脫事實，判處有期徒刑3個月。