租房寫道「女生優先」！陸女洗澡發現攝影機　已被房東偷拍1年多

▲女租客被房東偷窺1年。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

來上海打拼的大陸女生小李（化名）從2021年起，租住了一間位於閔行區的房屋，這套房屋兩室一廳，小李租住其中一間，徐姓男房東住另一間。徐男在租房資訊上寫了是合租，並且是女性優先。合住了將近1年半後，小李在一次洗澡時偶然發現窗台上有亮光，撥開窗簾後，竟看見了一個針孔攝影機正對著自己偷偷拍攝。

據《瀟湘晨報》報導，這間房子的月租金1600元（人民幣，下同），對於「女性優先」的要求，他的理由是因為經常出差，希望找一個愛乾淨的人，由於女性比較愛乾淨，所以他找的是女性優先。

然而，合住了將近1年半後，小李在一次洗澡時偶然發現窗台上的攝影機，她十分驚恐，立刻報警。之後，公安機關對徐男作出了行政拘留10日的行政處罰。

小李回想起每次洗澡前後，徐男都會藉故上廁所，她細思極恐，身心備受煎熬，總覺得有人窺探自己，就醫後被診斷為重度焦慮、重度抑鬱。小李的精神狀態嚴重影響正常工作生活，於是將男房東徐男告上法庭，要求其賠償醫療費、精神損害撫慰金等。

法庭上，徐男表示，家中曾經養狗，因此兩三年前購買了這個攝影機，不過之後就一直閒置著。徐男始終否認曾偷拍過原告小李，也沒有看過拍攝內容，他還認為小李的抑鬱症病情是偽造的。

不過，徐男的辯解卻和此前在公安機關的口供自相矛盾。筆錄顯示，徐男承認自己偷拍租客是為了滿足自己病態的私慾。

閔行區人民法院法官認定，被告是有預謀地實施了偷拍行為。最終，閔行法院判決被告徐男賠償原告小李精神損害撫慰金、醫療費等25000餘元人民幣。

法官同時表示，根據公安機關查明的事實，被告的行為違反了治安管理處罰法的相關規定，已經接受了行政處罰，不過由於沒有充分證據表明被告對拍攝到的錄影進行了傳播或者擴散，因此尚未構成刑事犯罪。