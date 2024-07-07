陸公佈「731」部隊侵華生化戰新事證　鼠疫跳蚤36公斤空投常德

記者魏有德／綜合報導

大陸東北侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館與黑龍江省牡丹江市林口縣人民政府在七七事變前夕聯合公佈731部隊林口162支部《身上申告書》，研究人員從中發現，該支部配合731部隊進行鼠疫實驗的證據。根據《井本日誌》記載，731部隊將36公斤「粟（鼠疫跳蚤）」利用轟炸機空投至湖南常德，成為日軍使用生化戰的事實依據。

▲陸公佈日軍侵華時使用「鼠疫跳蚤」進行生化戰。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，《162支部身上申告書》共177頁，記載了140位162支部成員的基本信息（資訊，下同），清晰呈現了登記者從入伍到敗退回到日本前的活動軌跡。其中，研究人員發現162支部配合731部隊進行鼠疫實驗的證據。該支部衛生伍長上野滋的《身上申告書》顯示，1945年4月，他在佳木斯等地完成「捕鼠作業」。

據了解，日本關東軍司令部在1940年12月於中國東北為731部隊設立四個支隊，分別位於林口、海林、孫吳和海拉爾。其中，林口162支部是最大的一個支隊，其機構設置、人員配置及編制構成與731部隊一致，是一支具有獨立作戰能力的細菌部隊。

二戰結束後，林口162支部未能及時跟隨731部隊撤回日本，其成員只能以個人名義先後返回日本，並按要求填寫「個人情況登記表」，也就是流傳下來的這份《身上申告書》。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館研究人員金士成表示，《身上申告書中》記載的捕鼠作業，可以和過去蒐集的口述證言、史料相互印證，「再一次證實，162支部配合731部隊進行鼠疫實驗和生產、製造鼠疫細菌武器。」

另據日軍侵華期間的戰時日誌《井本日誌》記載，侵華日軍731部隊航空班飛行員增田美保在1941年11月4日駕駛轟炸機，把36公斤的「粟」空投到湖南常德，日誌中的「粟」便是鼠疫跳蚤的代號，鼠疫跳蚤就這樣混雜在麥粒、穀子、破棉絮及爛布條中，投放到常德一帶。