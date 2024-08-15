拿陌生人一顆糖果　8歲童離奇失蹤「4天後半裸陳屍河畔」

▲8歲男童尼凱爾（Nikael Andrade Araújo）因拿了陌生人的糖果，竟被對方帶走殺害。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

巴西聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）近日發生一起綁架命案，8歲男童尼凱爾（Nikael Andrade Araújo）在街道上與其他小孩玩耍時，被一名駕駛白色轎車的男子以糖果引誘，隨後失去音訊。4天後，警方在利尼亞雷斯一處河畔發現他的半裸屍體，詳細案情仍在調查中。

綜合外媒報導，尼凱爾的家人表示，尼凱爾10日在自家前的街道上玩耍時，一名男子開車過來提供糖果，不料尼凱爾接受了糖果後就被這名男子帶走，從此消失。尼凱爾的姊姊伊拉（Iara Costa Andrade）表示，當時現場其他孩子都拒絕了男子，但只有尼凱爾接受。

當地警方11日獲報後，花了3天搜索，一直到14日才在利尼亞雷斯（Linhares）河畔一處難以進入的地點發現了尼凱爾，但他已明顯死亡，且下半身赤裸。警方表示，由於尼凱爾的屍體已嚴重腐爛，已將其送往維多利亞的法律醫療部，目前還在等待法醫確認死因。

尼凱爾的姊姊指出，她和母親在尼凱爾失蹤的第2天就向警方報案，但尼凱爾的朋友們是在第2天晚上才告訴她這起綁架事件。目前警方僅證實犯案的是一名駕駛白色汽車的男子，詳細案情仍在調查中。