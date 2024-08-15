　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拿陌生人一顆糖果　8歲童離奇失蹤「4天後半裸陳屍河畔」

▲8歲男童尼凱爾（Nikael Andrade Araújo）因拿了陌生人的糖果，竟被對方帶走殺害。（圖／翻攝自X）

▲8歲男童尼凱爾（Nikael Andrade Araújo）因拿了陌生人的糖果，竟被對方帶走殺害。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

巴西聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）近日發生一起綁架命案，8歲男童尼凱爾（Nikael Andrade Araújo）在街道上與其他小孩玩耍時，被一名駕駛白色轎車的男子以糖果引誘，隨後失去音訊。4天後，警方在利尼亞雷斯一處河畔發現他的半裸屍體，詳細案情仍在調查中。

綜合外媒報導，尼凱爾的家人表示，尼凱爾10日在自家前的街道上玩耍時，一名男子開車過來提供糖果，不料尼凱爾接受了糖果後就被這名男子帶走，從此消失。尼凱爾的姊姊伊拉（Iara Costa Andrade）表示，當時現場其他孩子都拒絕了男子，但只有尼凱爾接受。

當地警方11日獲報後，花了3天搜索，一直到14日才在利尼亞雷斯（Linhares）河畔一處難以進入的地點發現了尼凱爾，但他已明顯死亡，且下半身赤裸。警方表示，由於尼凱爾的屍體已嚴重腐爛，已將其送往維多利亞的法律醫療部，目前還在等待法醫確認死因。

尼凱爾的姊姊指出，她和母親在尼凱爾失蹤的第2天就向警方報案，但尼凱爾的朋友們是在第2天晚上才告訴她這起綁架事件。目前警方僅證實犯案的是一名駕駛白色汽車的男子，詳細案情仍在調查中。

ET快訊
《黑澀會》鄭靚歆告整復師結果出爐！　「骨折痛一年」陷低潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩死亡人數破4萬　最新一輪停火談判卡達重啟

快訊／ChatGPT深夜大當機！災情擴散全球

烏軍宣布在庫斯克建軍事司令部　9天攻佔俄1150平方公里領土

戴克辛么女貝東塔「將角逐泰國總理」！可能成家族第3位總理

拿陌生人一顆糖果　8歲童離奇失蹤「4天後半裸陳屍河畔」

印度女醫生遭性侵殺害！民眾深夜持火把上街示威

中國「旅遊業武器化」猛攻帛琉！總統惠恕仁：逼我們跟台灣斷交

火車沒鳴笛！22歲正妹記者穿越鐵軌「遭撞飛慘死」　電視台證實了

寵妻魔人？祖克柏贈愛妻「巨雕示愛」網吐槽：呃不是很好看

英國披薩店小販癌症病逝　威廉凱特致信哀悼有洋蔥

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

女友開口「問你一個問題」他求生欲強狂輸出笑翻網

加薩死亡人數破4萬　最新一輪停火談判卡達重啟

快訊／ChatGPT深夜大當機！災情擴散全球

烏軍宣布在庫斯克建軍事司令部　9天攻佔俄1150平方公里領土

戴克辛么女貝東塔「將角逐泰國總理」！可能成家族第3位總理

拿陌生人一顆糖果　8歲童離奇失蹤「4天後半裸陳屍河畔」

印度女醫生遭性侵殺害！民眾深夜持火把上街示威

中國「旅遊業武器化」猛攻帛琉！總統惠恕仁：逼我們跟台灣斷交

火車沒鳴笛！22歲正妹記者穿越鐵軌「遭撞飛慘死」　電視台證實了

寵妻魔人？祖克柏贈愛妻「巨雕示愛」網吐槽：呃不是很好看

英國披薩店小販癌症病逝　威廉凱特致信哀悼有洋蔥

台21線和社二號明隧道路段大坍方　信義工務段估16日中午搶通

國產休旅車砸百萬改音響「現身圓山飯店」！競賽冠軍車同場較勁

樂天女神Yuri突喊「還是要相信愛」！　深夜PO雞湯文洩感情觀

加薩死亡人數破4萬　最新一輪停火談判卡達重啟

扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

飯店房間1物品是細菌溫床　很常被忽視

安洗瑩退國家隊原因曝：替前輩洗衣7年

北韓招待所「美女吃到飽」　11放蕩軍官被處決

新娘睡伴郎　新郎婚禮上狂發性愛照

斬了！大阪名地標「金龍」8月底斷尾求生

即／世衛宣布：M痘構成國際公衛緊急事件

全球最乾淨航空公司　長榮、華航擠入前10

火車沒鳴笛　22歲正妹記者遭撞飛慘死

台灣飛日多個航班取消！安比颱風來襲

「早晨1習慣」害你瘦不下來

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

俄2州宣布進入緊急狀態！　烏軍：繼續多方向挺進

更多熱門

相關新聞

神力萌娃！2歲尿布童推開鐵門逛街

神力萌娃！2歲尿布童推開鐵門逛街

台中市南屯區近日傳出一起走失案件，有民眾發現南屯區干城街有一名包著尿布的男童，竟獨自走在街上，員警獲報前往「當保母」，見孩子年幼無法回答，只能接孩子先帶回派出所調閱監視器。鎖定男童住家後，就連男童父親都驚訝，以為孩子在樓下跟長輩看電視，竟推開鐵門外出。

新堀江商圈紅髮妹「1天偷3家」畫面曝

新堀江商圈紅髮妹「1天偷3家」畫面曝

巴西TOYOTA推Corolla防彈車

巴西TOYOTA推Corolla防彈車

身障男肚子餓求助　讓員警體驗看護工不簡單

身障男肚子餓求助　讓員警體驗看護工不簡單

陸女多次辱罵中國隊選手教練…遭刑拘

陸女多次辱罵中國隊選手教練…遭刑拘

關鍵字：

綁架巴西尼凱爾警方河畔

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主砲轟業者

快訊／曾之喬懷孕了！

小甜甜宣布離開台灣感性喊：感謝所有人

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

瑞芳1死2傷車禍　情侶遭撞嚇倒衝下車

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

快訊／17:06東部地震　全台超有感

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面