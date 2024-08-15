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社會 社會焦點 保障人權

22歲紅髮妹逛新堀江「1天偷3家」畫面曝光　看到衣服喜歡就拿

記者賴文萱／高雄報導

高雄新堀江商圈多家服飾店傳竊案，一名長相清秀的紅髮妹，先是拿起衣服在身上比，趁著店員沒注意就整套拿走，用著同樣的行竊手法「連偷3家店」，店員事後發現調閱監視器氣炸報案。警方受理後展開追查，逮到22歲竊賊施女，她坦承因為看到衣服很喜歡才拿，全案依竊盜案函請高雄地檢署偵辦。

▲▼ 22歲紅髮妹逛新堀江「1天偷3家」畫面曝光　看到衣服喜歡就拿。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲紅髮妹逛新堀江「一天偷3家」，行竊畫面曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

根據曝光的監視器影像，在14日下午約3點多，這名紅髮妹在服飾店外拿起衣服後，先是在身上比啊比，接著眼神左顧右看，發現沒有人在看她後，竟然就直接將整套衣服拿走，得逞後還跑到隔壁拍貼店將衣架丟掉。

▲▼新堀江商圈紅髮妹「一天偷3家」畫面曝　遭逮認了：衣服喜歡就拿。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼紅髮妹「一天偷3服飾店」，遭逮認了：看到喜歡就拿。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼新堀江商圈紅髮妹「一天偷3家」畫面曝　遭逮認了：衣服喜歡就拿。（圖／記者賴文萱翻攝）

當天受害店家還不只1家，紅髮妹用同樣手法，在同條街的另外2家服飾店也各偷走1件衣服。店員事後發現衣服有少，調出監視器畫面查看才發現女賊，痛批「快要氣死，她看別人沒有看到，就拿走了。」

新興分局五福所獲報後，立即趕赴調查，查緝人員根據嫌犯逃逸後搭乘車輛，確認身分為22歲施姓女子，隨即通知施嫌到案。

施女到案後則坦承，「因為看到衣服很喜歡就拿了」，經查遭竊的4件商品估計約新台幣1530元，全案依竊盜案函請高雄地檢署偵辦。

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