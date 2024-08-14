屏東身障男求助　警使盡力氣將他抱上輪椅…體驗看護工不簡單

▲潮州警分局光華派出所警員林柏欣抱林男坐上輪椅 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣67歲林姓身障男子因肚子餓，自己嘗試移動身體坐輪椅找東西吃，求助潮州警分局，兩名員警獲報趕至，使盡力氣才把他抱上輪椅，體驗到看護工作真的是不簡單，也讓林男相當感激。

潮州警分局光華派出所警員林柏欣、許芸瑄，日前擔服巡邏時，獲報在潮州鎮林姓身障男子需要協助，立刻趕往查看，到場得知，林姓身障男子躺臥床上，不便行走，由於看護人員中午才上班，身體餓到受不了，自己嘗試許久仍無法移動到輪椅上加上無法覓食，遂報案請警方協助。

警員林柏欣見平常看護人員移動養護之家的老人都很輕鬆，認為以他壯碩的身材可以輕易挪動他，於是由許芸瑄協助調整輪椅角度，林員抱住他的腰，卻發現不是那麼簡單，耗盡力氣才把他抱上輪椅，讓林員體驗原來看護人員工作真的不簡單。事後林男相當感謝警方的幫忙，附近鄰居亦對於潮警用心於維護治安、交通工作同時，也不忘熱心服務民眾之舉表示讚賞。

分局長林明波表示，員警在維護治安、交通工作之餘，仍熱心服務民眾並提供幫助，服務精神值得嘉勉。扶弱濟貧是社區警政注重之一環，分局將秉持社會安全網的精神，強化與社區連結效能，極力提供轄內困苦民眾最即時的救濟協助，讓社會安全更有保障。