陳宗彥涉性招待被起訴　民眾黨團要監院重啟彈劾：還有臉護航？

▲民眾黨團要求監察院重新啟動對陳宗彥的彈劾程序。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

行政院前發言人陳宗彥2012、2013年間涉嫌接受酒店業者性招待，案經南檢重啟調查後，認定陳接受2次免費性招待，15日依貪污治罪條例提起公訴，建請法院從重量刑並依法宣告褫奪公權。對此，立院民眾黨團要求監察院重啟對陳宗彥的彈劾程序。

民眾黨團15日於臉書發文表示，「當官卻多次接受性招待，被台南地檢署建請法院從重量刑的陳宗彥，還好意思喊冤，監察酬庸院竟有臉繼續護航」。

民眾黨團指出，2023年前立委陳琬惠揭發，總統賴清德的愛將、行政院前發言人陳宗彥曾接受業者行賄與性招待，喬台南市警職人員人事案及KTV變更使用執照案。台南地檢署起訴書說的明白，陳宗彥擔任台南市府新聞處長及民政局長期間，與酒店業者有不當利益輸送關係，違反《貪汙治罪條例》，多次接受性招待，此外南檢更查到，他有十次自己花錢從事性交易。

民眾黨團提及，食人俸祿卻可以一次花上萬元買春，敗壞官箴，但陳宗彥背後有賴清德當靠山，什麼都不怕，就算監院自己的調查報告都認定，被酒店暱稱為「陳董」的陳宗彥有被性招待，彈劾案投票竟是壓倒性「不成立」，陳宗彥如今還搖身一變成了大同資產開發的董事，「陳董，果真名符其實」。

民眾黨團稱，監察院查案大小眼、彈劾看關係，還配合民進黨全力阻擋國會聽證調查權，就是為了維護這個臭不可聞的貪腐護航結構，因此要求監察院重新啟動對陳宗彥的彈劾程序。

此外，民眾黨團也說，原本高檢署說查無不法而簽結，但南檢重啟偵查後，卻查出陳接受酒店業者性招待2次，犯後態度不佳，偵結起訴請求從重量刑，「請問當初的偵辦有無政治力介入？有沒有包庇或放水？如此自相矛盾的調查，法務部打算要如何自圓其說？」