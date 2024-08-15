黨內逼宮黃珊珊辭立委　黃瀞瑩：負起責任交代清楚才是最好方式

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實爭議，而時任競總總幹事的黃珊珊宣布請辭黨職，她表示，現在就負該負的責任，趕快把事情釐清。對此，民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（15日）表示，這件事一定要有人負責，只是時間點該選在什麼時候，現在請辭把事情丟著，會比較好嗎？她認為，黃珊珊怎麼做都有人會講話，那不如負起責任，將事情交代清楚，這才是對小草們最好的方式。

針對「黃珊珊辭黨務負責」，黃瀞瑩於節目《POP搶先爆》表示，面對爭議，大家一定會覺得該由誰來負起責任，當然，自己也認為一定要有人負責，這件事非常非常嚴重，更是不可原諒的錯。

黃瀞瑩表示，黨中央也都有相關機制，例如移送中評會處理，所以該負責的一定要負責，只是時間點該選在什麼時候，現在就算請辭，把事情丟著，拍拍屁股不見，這樣會比較好嗎？

黃瀞瑩認為，以目前狀況來看，黃珊珊應該是要把事情處理好，而且給外界最完整的交代，再來才是後面的懲處，而不是事情發生後，就請辭不見，再也找不到這個人，這對黨、對未來發展都不會是好事情。

黃瀞瑩說，自己覺得黃珊珊有點早請辭黨職，這個時間點，對事情沒有幫助又落人話柄，更讓外界能夠「生話」。

最後，黃瀞瑩強調，確實黨內現在有不少人討論哪些人應該要請辭，但是現階段是要站出來負責任，等事件告個段落，再自請處分，至少也能給大家一個交代。而黃珊珊不管怎麼做，都有人會講話，那不如負起責任，將事情交代清楚，這才是對小草們最好的方式。

▼民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（圖／記者黃克翔攝）