只差1面！　ChatGPT曾「預測巴黎奧運」中國奪下90面獎牌

▲ChatGPT預測，中國奪下90面巴黎奧運獎牌。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

2024巴黎奧運11日圓滿閉幕，美國隊拿下40金44銀42銅，總計126面獎牌，合計排名第1。中國隊以40金27銀24銅總計91面獎牌，合計排名第2。有網友近日透露，在巴黎奧運開始前，就有人用ChatGPT預測，中國隊的奪牌總數為90面，僅與最終結果相差1面。

據《中華網新聞》報導，本屆奧運剛拉開序幕時，有位網友嘗試利用，人工智慧程式ChatGPT來預測獎牌榜的情況。ChatGPT當時預測的金牌量是，美國40面，中國35面，日本20面。隨著奧運的落幕，實際結果與這項預測也引起討論。

▲巴黎奧運奪牌最終結果前五名。（圖／翻攝自央視新聞）

巴黎奧運的獎牌最終結果中，美國的確獲得了40面金牌，日本也正如預測收穫了20面，中國則奪得了40面金牌， ChatGPT比預測多出了5面。 ChatGPT當時也預測，中國將在本次奧運拿到共90面獎牌，僅與事實相差1面。

多名網友指出，不只使用過ChatGPT預測，也用過百度的AI「文心一言」預測本次奧運，「AI系統並非隨意預測，而是根據過往每個國家隊伍在奧運賽事上的奪牌成績，進行多方面的統計後，得出的預測數據。」

▲文心一言在巴黎奧運前，以過往數據推測，美國為奪牌量第一的國家。（圖／翻攝自微博）