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喜餅「好多口味不想吃」　她想改送1款禮盒！兩派戰翻：會傻眼

▲▼ 結婚,新娘,白紗,捧花。（示意圖／pixabay）

▲新人宴客通常會準備喜餅給親友。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

新人結婚宴客，通常會給女方親友喜餅，近日就有網友發文表示，她過去喝喜酒，拿到喜餅雖覺得氣派，但有些口味不會想去吃，所以最後就生灰塵了，如今她要結婚，就想知道若以蛋捲禮盒作為喜餅，是否合適？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「收到這個喜餅會傻眼嗎」為標題發文，提到她明年就要結婚了，所以最近正在思考喜餅要選什麼。她坦言自己過去曾多次收到喜餅，雖然當下會覺得很氣派，但回到家吃了一些喜歡的口味後，其餘就會長灰塵。

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如今原PO要結婚，就想要買好吃又不貴的蛋捲禮盒當喜餅，不過與此同時，她也擔心親友收到後會不會不開心或傻眼，所以想知道大家的看法。

▲結婚,新娘,紅色禮服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「會傻眼，這感覺平常自己買都買得到」、「會傻眼，除非沒收禮金」、「會傻眼，這根本一般禮盒啊，喜餅是新人的面子，雖然表面大家會說好吃好吃，但私底下大概......」、「老實說會傻眼，會認為新人對喜餅很敷衍，還不如不送，如果還有收禮金的話，應該會不爽」。

還有網友認為，「這只適合拿來過年送禮吧」、「這個通常是彌月，喜餅比較少見用這種」。

不過也有網友表示，「我覺得還好欸，是要傻眼什麼」、「是要傻眼什麼+1，就是個喜氣」、「我會很開心，因為這個很好吃」、「我覺得有得吃就感恩」、「送的人高興就好，跟紅包收多少沒關係，明明送喜餅是新人祝福回禮的心意」、「新娘開心最重要，想送什麼就送什麼，不需要被別人情勒」。

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