活絡在地觀光！花蓮試辦新城老街環線「302A 」　8 ／15開駛

▲花蓮試辦302A路線，規劃 「新城車站-老街-三棧-新城車站」環線，8月15日正式開駛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應0403地震後太魯閣國家公園仍在修復；在提升交通安全的最大前提下，花蓮縣政府與太魯閣客運經研議及會勘後，將試辦拓展公車路線302A新城老街環線路線，規劃 「新城車站-老街-三棧-新城車站」環線，訂8月15日正式開駛；此路線將為新城與秀林鄉居民供給更便捷公共運輸的交通，並提供前來花蓮旅遊的旅客有新的選擇。

花蓮縣政府表示，0403地震後太魯閣國家公園遭受嚴重破壞，花蓮觀光急需復甦。除了兼顧照顧受創地區新城及秀林地區民眾在災後民行便利性，也積極協調市區客運業太魯閣客運推動以民行觀光並重的運輸先行概念，試辦「新城車站-老街-三棧-新城車站」環線。

▲「302A」線起訖及沿途停靠站。

為更深入服務客群，302A新城老街環線路線分為南北環，行駛動線及停靠站點資訊如下:

一、北環-往老街：新城車站→新興一路→花6鄉道→台9線→中山路→博愛路→台9線→花5鄉道→花8鄉道→台9線→三棧路→花5鄉道→台9線→花6鄉道→新興一路→新城車站。

二、南環-往三棧：新城車站→新興一路→花6鄉道→台9線→三棧路→花5鄉道→台9線→花8鄉道→花5鄉道→台9線→博愛路→中山路→台9線→花6鄉道→新興一路→新城車站。

縣府建設處說明，此環線的開通除了解決當地長期公共運輸不足的問題，亦肩負促進地方觀光復甦的期望，希望讓民眾有機會欣賞到不同於太魯閣國家公園的風景，探索當地文化、美食，提升整體旅遊體驗。藉此路線讓遊客深入新城秀林地區，特別的沉浸式當地生活感吸引遊客回流，促進當地經濟復甦還能增進居民與遊客間的互動與交流。