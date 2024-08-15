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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府暫拒絕民眾黨要求「考試院提名人填問卷」　拋1條件再答覆

▲▼新任副總統蕭美琴31日主持考試院第14屆正副院長暨考試委員提名人發布記者會。院長周弘憲、副院長許舒翔、委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬.納威，共計九位接受提名。（圖／記者湯興漢攝）

▲副總統蕭美琴日前主持考試院第14屆正副院長暨考試委員提名人發布記者會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對立法院民眾黨黨團在1日發函請考試院正、副院長及考試委員被提名人填答問卷調查表，並於8月15日回覆一事。總統府發言人郭雅慧15日表示，經總統府副秘書長張惇涵邀集所有被提名人商議後，全體被提名人一致認為，基於「兩個尊重」，為一體尊重本屆立法院三個黨團，以及尊重司法院大法官憲法法庭審判程序，應待立法院審查時程定案後，再依法就資格及適任性相關問題進行答復。
 
郭雅慧表示，為使考試院第13屆、第14屆正、副院長及考試委員任期能在本年9月1日順利銜接，總統賴清德已於5月31日依法將考試院人事案咨請立法院行使同意權，總統府秘書長潘孟安也於6月13日偕同被提名人拜會立法院韓國瑜院長，爭取支持。

郭雅慧指出，全體被提名人一致認為，立法院作為人事同意權行使之憲政機關，被提名人應尊重立法院，對於立法院三個黨團更應予以一體尊重，將在審查時程經朝野協商確定後，給予各黨團一致尊重，依法填復問卷調查表。
 
郭雅慧表示，由於民眾黨黨團所提問卷調查表，除了有關法定資格及適任性審查範圍的問題之外，亦詢問被提名人接受審查之資料提供、具結詢答、罰鍰等規範，有無侵犯其人格尊嚴、隱私權，並蒙受難以回復之重大損害等，已涉及《立法院職權行使法》違憲審查條文與憲法法庭暫時處分裁定內容文字，對此被提名人皆認為應尊重憲政體制運作，不只尊重立法權，也必須尊重司法權，如果答復這些提問，恐將涉入目前各機關的釋憲爭議。
 
郭雅慧強調，全體被提名人如能順利通過立法院人事同意權審查，都是國家憲政機關的重要成員，職司憲政考試職權。因此，被提名人皆深切體認，應恪遵憲政分際，尊重各黨團協商及憲政機關運作，依法接受立法院資格與適任性之專業審查。總統府期盼，總統提名的人選能早日獲得立法院審查通過，讓考試院發揮憲政功能，不負國人期望。

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