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社會 社會焦點 保障人權

快訊／藝人黃嘉千、夏克立16年異國婚姻正式掰了！

記者黃宥寧／台北報導

16年婚姻真的掰了！藝人黃嘉千與夏克立異國婚姻不睦，並在台灣與加拿大興訟，黃控遭夫施暴，男方強調「情節並不實在」，雙方隔空開戰，更牽扯演藝圈友人。士林地院家事庭經702天審理，認雙方審理時，有何回復夫妻感情積極作為，顯見情感嚴重破裂，客觀難期待繼續經營幸福婚姻等，今（14）日判准離婚。

2022年黃嘉千向士林地院訴請離婚，但2人於夏克立家鄉加拿大也有訴訟。夏先前透露為官司已燒了560萬，更指出有2億資產在黃手上，而黃日前也打破沈默說，沒取得加拿大公民身份，全因夏不願辦理，自己被「像打冰上曲棍球那樣施暴」後，擔憂報警會與家人分開，只好向郎祖筠求助後，郎才替她介紹加拿大的律師朋友，提出離婚訴訟，在加拿大一審勝訴，並駁回夏二審要求，黃才依法帶著家人返回台灣打離婚官司。

日前家事法庭開庭，夏克立手中抱著一隻兔子娃娃，無奈指出「我現在好像什麼東西都不能講，會被放進監獄，不好意思」，庭訊半小時後，夏將娃娃放進後背包，未如願交付到「最愛家人」手上。

▲▼ 黃嘉千夏克立 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲藝人黃嘉千、夏克立16年婚姻正式劃下句點。（資料圖／記者黃宥寧攝）

本是關起門來處理的家務事，期間因不少演藝界友人選邊站，導致雙方從家事訴訟再另闢戰場到刑事法庭。日前夏克立現身士林地檢署，接受《ETtoday新聞雲》訪問說，「不要讓家人看到這些」決定不告竇智孔、郎祖筠。

至於，黃嘉千先前控訴，夏克立婚內至少6次家暴，自己一度罹患創傷後壓力症候群，2人婚姻破裂對簿公堂，6月8日黃嘉千發文公開最新進度：「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護」；夏克立則透過律師發表5點聲明表示，黃嘉千所主張的情節「並不實在」。

7月10日最後一次開庭，夏克立面對記者比了一個「OK」手勢回「希望是最後一次，加拿大的刑事法庭，就沒有東西，去年的7月25號就結束了，然後就清白了，謝謝，希望這個結束了，都結束了就好。」

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