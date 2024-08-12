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社會 社會焦點 保障人權

凱米高雄災戶注意！淹水、泡水車、旅館補助「延長申請至9／30」

▲三民區大樓淹水。（圖／記者吳世龍攝）

▲三民區日安地球大樓地下室淹水。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風重創南台灣，造成高雄376棟大樓、透天厝淹水。高市府先前宣布受災戶可申請淹水、泡水車、拖吊、安置旅館等補助，由於申請日將截止，今(12日)再宣布，延長申請至9月30日。

凱米颱風重創高雄，茂林區測站單日測出破1500毫米驚人雨量，刷新全台氣象測站累積雨量新高紀錄。市區也受到天文大潮影響，導致25個495萬噸的滯洪池，在早上10點就宣洩不及，119條主要河川也全是滿水位。在排水不及的情況下，不少透天住家出現淹水，還有社區大樓來不及關上防水閘門，導致豪雨灌進地下室，造成市民損失慘重。

▲大樓地下1樓水已抽乾，大量泡水汽機車被泥沙包覆車身。（圖／記者吳世龍攝）

▲不少受災戶交通工具泡水。（資料圖／記者吳世龍攝）

高市府於災後宣布，因凱米颱風受停水、停電影響居住的民眾，因而入住高雄的合法飯店或旅宿者，只要有高雄居住事實、不需戶籍，於7月23日至31日入住飯店或旅宿時照一般旅客入住登記方式，憑飯店或旅宿的收據，就可以向各區區公所進行核銷。一人一晚最高補助1200元，若兩人同住一室仍最高補助2400元。

泡水車部分，依據維修的費用，汽車慰助金最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2000元。而災後衍生的拖吊費，也傳出有業者漫天喊價，市府宣布補助拖吊費用一半，以最高5000元為上限；泡水車若是停在路邊被淹，則補助拖吊費用一半，以最高1000元為上限。

▲高雄宣布補助泡水車拖吊費。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲泡水車拖吊費最高補助5000元。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄災後補助 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲泡水車維修費最高補助2萬元，機車最高補助2000元。（圖／記者許宥孺翻攝）

淹水戶部分，淹水50公分以上受災戶，中央每戶補助2萬元，連同高雄市府1.5萬元補助，共計每戶慰助金3.5萬元。若為中低收入戶身分，中央再加發1萬元，共計4.5萬元。而50公分以下淹水戶，市府補助5000元；若是中低收入戶，中央加碼1萬元，共1.5萬元。

相關補助原於8月30日申請截止，市府今日宣布，申請期間延長至9月30日止。高雄市府提醒，不論淹水是否達到50公分法規標準，以及泡水車主，從即日都可以到淹水區域的區公所填寫申請書，並請檢具相關證明：
〈一〉淹水住戶請檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明之資料等。
〈二〉泡水車輛請檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明之資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

▲▼高雄災後補助 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼淹水戶最高補助4.5萬元 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄災後補助 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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