收176萬施壓人事5案　澎湖縣前議長劉陳昭玲一審判10年2月

▲澎湖縣前議長劉陳昭玲涉貪，一審判10年2個月。（圖／記者陳洋翻攝，下同）



記者陳洋、吳佩蓁／澎湖報導

曾創下六連霸紀錄的澎湖縣前議長劉陳昭玲及祕書陳淑美涉貪案，澎湖地院今（14日）宣判，依犯公務員共同犯不違背職務收受賄賂罪，判處劉陳昭玲有期徒刑應執行10年2月，褫奪公權6年；陳淑美應執行3年10月，褫奪公權3年，可上訴。

判決指出，劉陳昭玲自2017年至2021年間，涉嫌向澎湖車船處施壓預算、高富珊人事案，並介入文光國小校護徐惠真人事案、消防局小隊長許芳雄、廖偉嘉推薦陞遷、衛生局課長曾筱芸遷調人事案等，共5案6罪，收受贓款共176萬元。

劉陳昭玲、陳淑美去年3月起遭羈押禁見至7月初，經檢方偵查終結提起公訴，並移交澎湖地院審理，劉陳2人均坦承犯行，法官裁定劉陳昭玲1000萬交保，之後劉陳昭玲也辭去議長職位。

澎湖地方法院庭長黃鳳岐表示，被告劉陳昭玲長期擔任澎湖縣議會議長，本應奉公守法，廉潔自持，被告陳淑美亦長期擔任被告劉陳昭玲機要秘書，均知悉公務員不得貪圖非法利益，竟對於政府機關預算審議、單位職缺、人事陞遷等職務上行為收受賄賂，嚴重敗壞官箴。

法官審酌劉陳昭玲、陳淑美於遭檢調機關搜索偵訊前事先獲悉消息，竟聯繫行賄者勾串退還賄款，更刪除議會監視器畫面，偵查中起初仍否認犯行，事後才改口認罪並繳回全部犯罪所得，依犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背收受賄賂罪，判處劉陳昭玲有期徒刑應執行10年2月，褫奪公權6年，另因陳淑美不具公務員身分、自白並繳回犯罪所得，並適用證人保護法減刑，處應執行3年10月，褫奪公權3年，全案仍可上訴。