非洲多國爆發！M痘掀「公衛緊急事件」　症狀、如何防範一次看

▲ M痘疫情在非洲多國爆發。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情在剛果爆發後蔓延非洲各國，今年至今累積逾1.4萬起病例，524人死亡。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日宣布，這波疫情已構成「國際公衛緊急事件」，以下請見《美聯社》彙整對M痘已知資訊及可能採取的防範措施。

● M痘是什麼？

Mpox又稱猴痘，1958年在猴子身上首次被發現，至今大多數人類病例都發生在中非和西非與受感染動物密切接觸的人群中，2022年首次被證實透過性行為傳播，在全球逾70多國引起疫情。

M痘與天花屬於同個家族，但引發的疫情較輕，如發燒、發冷及身體疼痛，嚴重則可能在臉部、手部、胸部與生殖器官引發病變。

▲ 世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透社）

● 非洲發生什麼事？

M痘病例急劇增加，非洲疾病預防控制中心（Africa CDC）上周宣布，至少有13國發現病例，較去年同期增加160%，死亡數增加19%。

科學家今年稍早通報，剛果一座採礦城鎮出現一種新型M痘病毒，可導致高達10%死亡率，且更容易傳播。

過去M痘引起的病變主要出現在胸部和手腳，而新型病毒引起的症狀較輕，病變則出現在生殖器，卻因此更難被發現，代表感染者可能在不知情狀況下傳染給他人。

WHO說明，最近有4個東非國家出現首起M痘病例，包括蒲隆地、肯亞、盧安達和烏干達，且皆與剛果有關，恐怕在非洲大陸進一步傳播，甚至向外擴散。

而在象牙海岸及南非，衛生當局通報出現另一種2022年曾在全球傳播，但危險性較低的M痘病毒。

● 國際公衛緊急事件是什麼意思？

WHO的聲明旨在促使援助機構和國家採取行動，但目前全球各方對此反應不一。

非洲CDC負責人卡塞亞（Jean Kaseya）指出，宣布公衛緊急狀態是為「動員機構、團結精神與資源，採取迅速且果斷的行動」，呼籲國際夥伴提供援助。

▲ M痘會引起臉部、手部、胸部與生殖器官病變。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

● 非洲目前的疫情和2022年有何差異？

2022年M痘在全球爆發，當時男同志與雙性戀男性占多數病例，病毒主要經由性行為等親密接觸傳播。

而非洲目前雖然也有部分這類病例，但在剛果，15歲以下兒童占整體病例的7成以上，且占死亡數的85%。譚德塞坦言，官員正在處理不同國家爆發的疫情，具有「不同傳播方式和不同的風險」，需要有針對性的全面應對措施才能遏制。

救助兒童會（Save the Children）剛果負責人拉姆（Greg Ramm）對於M痘在東部擁擠的難民營蔓延表示憂心，稱有34.5萬名兒童擠在不衛生的帳篷裡，在營養不良、麻疹和霍亂肆虐下，國家衛生系統已經崩潰。

美國埃默里大學（Emory University）傳染病專家泰坦吉（Boghuma Titanji）坦言，目前不清楚剛果兒童感染率居高的原因，可能是因兒童較容易感染，也可能是過度擁擠、被父母傳染等因素造成。

● 如何控制疫情？

2022年在全球幾十國爆發疫情時，除了勸導大眾避免危險性行為，富裕國家也透過疫苗及療法控制疫情。但在非洲，幾乎沒有任何疫苗或療法可用。

倫敦衛生與熱帶醫學院教授馬克斯（Michael Marks）指出，免疫接種（immunization）可能會有幫助，例如接種相近的天花疫苗，「我們需要大量疫苗供應，才能為最危險的族群接種疫苗」，包括疫情區性工作者、兒童與成人。

剛果正與援助機構協商疫苗捐贈事宜，並已獲得英國及美國財政支援。WHO已從緊急基金中撥出145萬美元，援助非洲應對疫情，但初估需要1500萬美元經費才能因應。