體育發展部9月成立諮詢小組　郭婞淳、李洋、莊智淵等奧運好手都入列

▲巴黎奧運台灣桌球代表隊莊智淵。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院於今（15日）宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，9月份也將成立諮詢小組，並邀請我國各項運動好手郭婞淳、李洋、莊智淵、連珍羚、胡光秋、雷千瑩、許育修等知名選手入列。會後，體育署也公布各選手聲援影片，李洋表示，期望在體發部成立後有更多資源可以保障選手參與運動，也讓選手無後顧之憂、規劃退役後發揮所長之處。

對於此次奧運後勤部分，體育署表示，此次巴黎奧運擴大辦理膳食公寓，讓選手可以透過APP隨時點餐、補充膳食，也配置營養師跟六位廚師支援，隨時備餐並由專人送餐；此次巴黎奧運也承租物理治療所，包含物理治療、選手放鬆跟心理諮詢都沒問題。

體育署指出，此次也透過駐法代表處承租運動訓練中心，裡面包含羽球場、柔道場、拳擊擂台跟桌球台，不用在奧會現場跟他國選手排隊。

另外要落實賴清德八大體育政見，打造全新「體育暨運動發展部」，目前已經完成草案初擬，政院即日起也將成立籌備小組，由秘書長主持，9月份由副院長召集成立諮詢小組，邀請郭婞淳、李洋、莊智淵、連珍羚、胡光秋、雷千瑩、許育修等知名選手加入諮詢小組。

體育署表示，體育部4大核心「推動運動產業，促進幸福經濟」、「提倡全民運動，增進國民健康」、「推展運動外交，世界看見臺灣」、「強化選手培訓，保障選手權益」；辦理10大任務：推動運動產業、籌設國家運動產業發展中心、強化多元族群及兒少運動推廣、納入海洋山林運動推廣、社區俱樂部輔導、提倡運動外交、推動國際賽會(打造國際品牌)、運科導入訓練、選手生涯輔導、保障選手權益。

體育署說明，我國今（2024）年參加巴黎奧運的成果，已獲得階段性的成效，透過各項軟硬體資源的投入以及與外交部、農業部及駐法國代表處等相關單位跨部會合作，方有今日的競賽成果，體育署、國訓中心及運科中心未來將針對選手訓練所需，持續提供資源及各項協助，期許選手繼續挑戰各項重要國際賽事，並朝向2028年洛杉磯奧運邁進。

會後，各選手也拍影片表達支持，羽球國手李洋表示，期望在體發部成立後有更多資源可以保障選手參與運動，也讓選手無後顧之憂、規劃退役後發揮所長之處。柔道好手連珍羚強調，台灣是海島國家，體育政策部分必須讓國人走出去、外國人進得來，期待新部會在過去基礎下，重新思考國際交流政策，並增加學術發表、選手訓練、教練增能等經費。

桌球教父莊智淵表示，台灣人的心因為體育賽事凝聚，期待體育運動部門轉型跟升級，能夠紮根基層，不分年齡共同參與運動，能培養更多有潛力的優秀運動員，薪火相傳、攜手共進，開創台灣體育新境界。雷千瑩強調，期待成立體發部後，能夠以自身經歷分享，讓台灣運動環境帶來正向發展。

網球好手許育修認為，希望藉由這個機會讓更多選手受到更好照顧，有機會站上國際舞台為國爭光。帕奧羽球選手胡光秋說明，身心障礙運動選手因為一些限制，和一般運動員有很大不同，希望體發部成立能夠提升培訓過程及質量，藉由企業跟政府支持，讓身障者有完整就業機會。