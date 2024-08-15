　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日相將換人當　料美日同盟及關注台海和平基調不變

▲▼ 日本首相岸田文雄召開記者會，宣布不參加9月的自民黨總裁選舉。（圖／路透）

▲岸田文雄14日召開記者會，宣布不參加9月的自民黨總裁選舉。（圖／路透）

文／中央社

日本首相、執政黨自由民主黨總裁岸田文雄不參選下個月舉行的自民黨總裁選舉，這意味著首相將換人。儘管首相換人，自民黨執政堅持以美日同盟為基軸的政策、關注台灣海峽和平穩定、實現自由開放印度太平洋的願景不至於改變。

岸田今天在首相官邸（行政中心）宣布不出馬參選下個月舉行的自民黨總裁選舉，震驚日本各界。他於2021年9月29日當上第27任自民黨總裁、10月4日就任為第100任首相。

岸田回顧自己3年來的施政表示，日本持續了30年的通貨緊縮經濟打上休止符，在主張的新資本主義之下，官民合作促成調薪及促進投資，還推動綠色轉型（GX）、能源政策的變革、實施大規模的少子化對策等。

他說，以堅固的美日關係為基礎，藉由七大工業國集團（G7）高峰會的舉辦、出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會、在美國大衛營舉行的美日高峰會等，發揮領導力將漸漸呈現分裂的國際社會轉為進行協調。同時，還改善了日韓關係、強化了與「全球南方」（Global South）的關係等，促使外交多角化。

岸田說，自從俄羅斯侵略烏克蘭之後，核武威嚇或動用核武的可能性被提及，身為唯一的戰爭被爆國（遭受過原子彈轟炸），作為和平國家的日本一定要發揮領導力讓世界無核化。

岸田還指出，明年是日韓建交60週年，一定要讓日韓關係更確實正常化。包括基於戰略護衛關係的日中關係以及涵蓋解決日本國民遭綁架的日本與北韓的關係在內，遠親不如近鄰，東北亞的近鄰外交也要推動。

有關修憲，岸田表示，一定要將自衛隊明確載入，有關緊急事態項目載入序文，他已下令在本月底之前整理出討論的內容，以便在眾參議院彙整。

岸田2012年安倍執政時期擔任過外務大臣，2017年還成為日本憲政史上第一位外務大臣身兼防衛大臣的政治人物。他2021年10月當上首相之後，2022年12月內閣會議上通過新版國家安全保障戰略等的「安保3文件」，明載將擁有反擊能力，防衛費的國內生產毛額（GDP）占比倍增為2%。

這堪稱日本安保政策的歷史性轉換，前首相、自民黨副總裁麻生太郎予以肯定說：「安倍內閣做不到的，岸田一年就做到了。」

中國軍事威脅增高、俄羅斯2022年開始侵略烏克蘭，岸田展開戰略性外交。日本作為G7輪值主席國，岸田身為G7輪值主席，2023年5月在廣島舉辦G7高峰會，也邀請烏克蘭總統澤倫斯基出席，讓海內外知道基於法治國際秩序的重要性。

岸田多次言及「今日烏克蘭，明日東亞」，多次在國際會議，包括G7高峰會、美日高峰會、與外國元首的雙邊會談上重申台灣海峽和平穩定的重要性。

上個月28日，美日外交與國防部長2+2會談在東京舉行，指出中國是最大的戰略挑戰，重申台海和平穩定的重要性。會後，召開研議美國藉由「核保護傘」與常規武器防衛日本的「擴大嚇阻」，是美日研議此議題首場部長級會談。

岸田今年4月以國賓身分訪美，4月10日與美國總統拜登（Joe Biden）在白宮舉行會談，美日兩國戰略合作進入新時代。一般認為，美日是劍指中國，不希望「台灣有事」（兩岸衝突）的情況發生，也要因應北韓局勢。

拜登在會談上說：「這3年來，美日夥伴關係已變為真正的全球夥伴關係。這在很大程度上要歸功於岸田首相勇敢無畏的領導。」

拜登表示，美日正在共同採取重大步驟加強防務與安全合作，促使指揮統制結構現代化，正在增強美日部隊的互相操作性和規劃，以利能夠以無縫和有效的方式合作。這是美日同盟建立以來最重大的一次升級。

儘管岸田自認施政有做出一番成果，尤其外交上的成果受到美韓等肯定，但在內政上，包括處理自民黨派系「小金庫」問題、經濟對策等，未獲大多數民眾支持，自民黨內認為他無法率黨打贏下一屆眾議院選舉，因此逼宮聲浪增大。

岸田為何選在今天突然宣布不參選自民黨總裁選舉？有看法指出，表面上理由是為了要讓人民看到新生的自民黨、要負起小金庫事件的責任，實際上是他知道自己即使出馬參選也無法勝選；即使連任成功，也無法率黨打贏眾議院選舉。

美國最新民調顯示，放心把美國經濟交給賀錦麗（Kamala Harris）處理的民眾，比信任川普的人要多，顯示出總統拜登放棄競選11月總統大選連任後，選民觀感出現重大變化。

此事也可能影響到岸田放棄尋求連任。岸田今天表示，希望要參選自民黨總裁選舉者積極自告奮勇舉手（參選），認真展開論戰。選後大家團結在新總裁的領導下，基於政策力、執行力，打造一支真正的夢幻團隊。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）選舉將於9月7日公告、23日舉行投開票，期待實現政權輪替。岸田如果不儘速表態不參選，將影響黨內有意參選者表態，黨內分崩離析，自民黨就不可能組一支夢幻團隊，只會有惡夢侵襲。

ET快訊
當評審太白目！　孫安佐挨打影片曝
快訊／大學分發錄取率94.62%！　31校缺額2505人「實
快訊／陳宗彥性招待遭起訴！　檢建請從重量刑
柯文哲黨內信看「識人哲學」　黃揚明嘆：用人唯親注定小黨
孫安佐真人秀被毆打！　經紀人回應鬧翻現況
大阪大停電！　24萬戶「一片漆黑」淪孤城
百年品牌「雅芳」美申請破產！　負債逾400億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

颱風安比襲日！氣象廳警告：強風「足以吹垮房屋」　直直朝北衝

「小林製藥紅麴案」又漏報！　向政府通報少了11疑似死亡案例

邊境出現疑似敵方飛機　以色列北部夜間「突響警報」

德國軍事基地疑遭入侵破壞　軍方封鎖數小時調查

義女排奧運奪金　非裔球星「畫像皮膚遭塗淺色」引公憤

伊朗央行驚傳癱瘓！　史上最大規模網路攻擊「數據遭竊」

岸田文雄向靖國神社供奉祭祀費　已連續5年有內閣成員參拜

大阪大停電！24萬戶「一片漆黑」淪孤城　京阪電鐵、JR慘延誤

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！「產品致癌挨告」負債逾400億

孟加拉前總理暴力鎮壓涉謀殺　法院首下令調查

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

日妹在台租房被趕4次　崩潰淚喊：租金太貴！

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

颱風安比襲日！氣象廳警告：強風「足以吹垮房屋」　直直朝北衝

「小林製藥紅麴案」又漏報！　向政府通報少了11疑似死亡案例

邊境出現疑似敵方飛機　以色列北部夜間「突響警報」

德國軍事基地疑遭入侵破壞　軍方封鎖數小時調查

義女排奧運奪金　非裔球星「畫像皮膚遭塗淺色」引公憤

伊朗央行驚傳癱瘓！　史上最大規模網路攻擊「數據遭竊」

岸田文雄向靖國神社供奉祭祀費　已連續5年有內閣成員參拜

大阪大停電！24萬戶「一片漆黑」淪孤城　京阪電鐵、JR慘延誤

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！「產品致癌挨告」負債逾400億

孟加拉前總理暴力鎮壓涉謀殺　法院首下令調查

新北運動中心爆人潮！健身房9PM後「還在排隊」盛況他驚呆

山東一政府向民企「索要1.1億罰款」！官員嗆：幹垮企業太簡單了

颱風安比襲日！氣象廳警告：強風「足以吹垮房屋」　直直朝北衝

「小林製藥紅麴案」又漏報！　向政府通報少了11疑似死亡案例

豐原太平洋百貨首度亞洲商品展 　跨台日韓一次購足

逼員工颱風天無薪上班、不給資遣費！大茗岡山店即起無限期停業

一口氣買96架AH-64E阿帕契！　波蘭防俄烏戰火延燒

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

邊境出現疑似敵方飛機　以色列北部夜間「突響警報」

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

飯店房間1物品是細菌溫床　很常被忽視

即／世衛宣布：M痘構成國際公衛緊急事件

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

安洗瑩退國家隊原因曝：替前輩洗衣7年

俄2州宣布進入緊急狀態！　烏軍：繼續多方向挺進

全球最乾淨航空公司　長榮、華航擠入前10

「早晨1習慣」害你瘦不下來

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

澳洲人倫悲劇！10歲女童疑遭母割喉亡

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

大阪大停電！24萬戶一片漆黑淪孤城

美7月CPI低於預期！　「道瓊漲242點」3大指數收高

樹懶熱爆發　中南美8千多人感染已2死

更多熱門

相關新聞

緊閉國門防疫近5年！北韓12月開放遊客來訪

緊閉國門防疫近5年！北韓12月開放遊客來訪

北韓因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情迄今已關閉國門近5年。兩家位於中國的專門旅行業者今天表示，北韓將於12月重新開放外國遊客來訪。

安洗瑩退國家隊原因曝：替前輩洗衣7年

安洗瑩退國家隊原因曝：替前輩洗衣7年

回顧岸田近3年執政　日股走高防衛預算續增

回顧岸田近3年執政　日股走高防衛預算續增

日本政府「開3條件」送東京近郊房！外國人也行

日本政府「開3條件」送東京近郊房！外國人也行

石破茂率團訪台　表態有意參選自民黨總裁

石破茂率團訪台　表態有意參選自民黨總裁

關鍵字：

日本日韓要聞岸田文雄

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

即／俄股市突然暫停交易　莫斯科交易所說明原因

男星夏天省電不開冷氣「熱暈在房中」

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面